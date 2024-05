Operação Lei Seca visa trânsito mais seguro no Estado do Rio de Janeiro - GOV RJ

Operação Lei Seca visa trânsito mais seguro no Estado do Rio de Janeiro

Publicado 22/05/2024 17:18

No último fim de semana em Nova Friburgo, foram registrados 36 casos de motoristas que haviam consumido álcool flagrados pelo bafômetro da Operação Lei Seca. O número corresponde a 17,6% dos condutores 211 abordados pelos agentes públicos.

Em todo o estado, foram 2.545 condutores abordados em 33 blitzes da Lei Seca entre os dias 17 e 19 de maio. Ao todo, 375 motoristas haviam consumido álcool, ou seja, 14,8% deles.



Na capital, a blitz da Barra da Tijuca registrou o maior índice de motoristas dirigindo embriagados. A Operação abordou 38 motoristas. Dentre eles, 17 não passaram no teste de alcoolemia, totalizando 44,7%.



No interior, Barra Mansa foi o município recorde em registros de motoristas alcoolizados. Foram 198 condutores abordados, dos quais 52 destes estavam sob o efeito do álcool ao volante. Sendo 26,7% do total.