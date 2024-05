O friburguense Patrick Run é um dos modelos selecionados - Divulgação

O friburguense Patrick Run é um dos modelos selecionados Divulgação

Publicado 21/05/2024 10:46

A 33ª edição da Fevest Trend, tradicional feira de moda íntima, que este ano acontece entre os dias 25 e 27, no Nova Friburgo Country Club, está valorizando os talentos regionais da indústria da moda. Nesta edição, os modelos selecionados pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e Região (Sindvest) são todos da região.

"Queremos fortalecer a economia local, estimulando o desenvolvimento de novas profissões, dando oportunidade e visibilidade para quem é da Serra, afinal a Fevest é a maior feira de lingerie, praia e fitness do Brasil e o mundo todo vê os desfiles e as roupas que fabricamos", destaca Gustavo Moraes, presidente do Sindvest.

O friburguense Patrick Run, que hoje desfila pelas passarelas de todo o país, concorda com Moraes: “A Fevest tem um papel fundamental na questão de descobrir novos talentos na cidade. Vi que através do último desfile muitas meninas começaram a dar os primeiros passos na moda. E esse começo é sempre muito difícil. A Fevest é uma grande vitrine. E este ano estarei aqui de novo”, assegura o modelo.

A seleção dos 28 modelos que vão expor os lançamentos da Fevest esse ano abriu espaço para profissionais com experiência, como Patrick, e alguns com menos tempo de passarela. Mas todos profissionais.

A Fevest Trend 2024 - Feira de Lingerie, Moda Praia, Fitness e Matéria-prima - é uma realização do Sindvest (Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e Região), com patrocínio da Firjan Senai; Apex Brasil e Sebrae, parceiro institucional SENAC, apoio Águas de Nova Friburgo; Bling, Correios; Energisa, Frionline, OLIST e VINILSUL; apoio institucional da Prefeitura de Nova Friburgo.

Serviço:

FEVEST TREND 2024 - Feira de Lingerie, Moda Praia, Fitness e Matéria-prima

Data: 25 a 27 de junho de 2024 (terça-feira a quinta-feira)

Horário: das 11h às 21h

Entrada: Gratuita mediante credenciamento pelo site

Local: Nova Friburgo Country Clube (Av Conselheiro Julius Arp, 140 – Centro – Nova Friburgo/RJ)