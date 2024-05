Comenda é a mais alta distinção concedida pelo legislativo municipal - Soraya Enoc

Publicado 13/05/2024 13:07

A Câmara Municipal de Nova Friburgo realiza, na próxima quarta-feira (15), às 18h, a entrega da Comenda Barão de Nova Friburgo - a mais alta distinção concedida pelo legislativo friburguense – para Hédel Luis Nara Ramos Júnior e Henrique Almeida Oliva. Também serão entregues 42 Títulos de Cidadão Friburguense a pessoas que não nasceram na cidade, mas que contribuem ou contribuíram com seu trabalho e carinho para o desenvolvimento de Nova Friburgo.



O evento acontece no Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura. A Solenidade é restrita aos homenageados, alguns convidados e imprensa, mas pode ser acompanhada ao vivo, através da TV Câmara. Os nomes dos homenageados foram indicados pelos 21 vereadores e aprovados em plenário, durante a sessão ordinária do último dia 02 de maio.

Agraciados com a Comenda



Hédel Luís Nara Ramos Júnior, 55 anos, é natural de Cambuci-RJ, Promotor de Justiça, aprovado como primeiro colocado no 13º Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado do Rio. Atuou inicialmente nas Promotorias de Justiça de Investigação Penal da Central de Inquéritos do Ministério Público, em Niterói, nas Promotorias de Justiça de Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, Cantagalo, Bom Jardim, Promotorias de Justiça Criminais de Nova Friburgo e Teresópolis e Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Nova Friburgo.



Desde 2005 é titular da Promotoria de Justiça Cível de Nova Friburgo, tendo exercido a titularidade da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da cidade em 2023. Integrou o Conselho Deliberativo da Associação do Ministério Público do Rio. Foi elogiado pelo Congresso Nacional, em 2000, no Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Narcotráfico, do Senado Federal, por sua atuação no combate ao crime organizado. Integrou o Grupo de Trabalho de Combate à Prostituição Infantil. Foi Coordenador Regional do MP em Nova Friburgo, nas administrações dos Procuradores-Gerais de Justiça dos anos 2002 a 2005 e 2009 a 2013. Foi titular da Banca de Princípios Institucionais do Ministério Público em Concursos e Supervisor da Comissão do Estágio Confirmatório de promotores de Justiça substitutos do MP nos anos de 2014 a 2016. Além dos títulos de cidadania em Nova Friburgo e Cantagalo, foi agraciado com a medalha Mérito Avante, pela Defesa Civil Estadual, e homenageado pelo Governo do Rio pelos serviços prestados à população friburguense por ocasião da tragédia de 2011, além de uma placa e Moção de Agradecimento pelo apoio prestado ao Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto. Atuou, junto ao Governo do Estado, para a implantação do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica de Nova Friburgo. Atuou em processos criminais de repercussão nacional, e atualmente, é titular da Promotoria de Justiça Eleitoral de Cachoeiras de Macacum biênio 2024/2025.



Henrique Almeida Oliva é friburguense, médico, e possui um vasto currículo de qualificações e serviços prestados. Graduado em medicina pela Universidade Gama Filho, é Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, Membro da Sociedade Europeia de Oncologia Cirúrgica, idealizador, fundador e Cirurgião no Instituto Cérasus - Unidos contra o Câncer de Mama. O Instituto conseguiu reduzir o tempo de espera para o tratamento de 14 meses para 25 dias. Henrique Oliva sempre carregou o sonho de ter um projeto social, desenvolvendo a ideia do Instituto Cérasus. No dia 03 de junho de 2019, foi realizada a Assembleia de Fundação, com a presença de 32 sócios fundadores. Juntamente com parceiros, como clínicas e médicos, as atividades oferecem diagnóstico, exames de estadiamento, pré-operatório e a cirurgia gratuita para as pacientes. Depois, elas são encaminhadas para quimio e radioterapia, permanecendo em consultas de acompanhamento.



Desde a fundação foram mais de 180 cirurgias, com tempo médio entre a primeira consulta e a cirurgia de apenas 25 dias. Antes da criação do Instituto, a média em Nova Friburgo era de 14 meses (420 dias) entre mamografia e início do tratamento. Além das cirurgias, foram mais de 1700 consultas médicas e 2300 procedimentos entre exames e biópsia. Em 2024, foi iniciado um trabalho inédito no Brasil, com acesso gratuito a pesquisa de mutações genéticas relacionados ao câncer de mama.





Agraciados com o Título de Cidadão Friburguense





Antonio Celso da Silva (Angelo Gaguinho)



Oscar Arêas Jardim (Angelo Gaguinho)



Geovane Wendroski da Silva (Carlinhos do Kiko)



Eliana da Silva Gomes Curty (Carlinhos do Kiko)



Flávia Sodré (Cascão do Povo)



Danilo Cassane Soares (Cascão do Povo)



Eraldo Luiz de Andrade (Christiano Huguenin)



Laere de Souza Guedes (Christiano Huguenin)



Igor Arnaldo Soares de Alencar (Cláudio Leandro)



Letícia Costa Abdalla (Cláudio Leandro)



Moaci Bernardes de Moura (Dirceu Tardem)



João Augusto de Carvalho Neto (Dirceu Tardem)



Jair Messias Bolsonaro (Isaque Demani)



Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro (Isaque Demani)



Fernanda Paula de Siqueira (Janio de Carvalho)



Flaviana Pessanha Faez Manes (Janio de Carvalho)



Daniel Rubens Cardoso (Joelson do Pote)



Ilton Vieira de Amaro (Joelson do Pote)



Ana Tercia Martins Gil Barreto (José Carlos Schuabb)



André de Oliveira Marques (José Carlos Schuabb)



Wagner Jorge Garcia (José Roberto Folly)



Fabricio Martins Terra (José Roberto Folly)



Verônica dos Santos Lima (Maiara Felício)



Fabio Luis Soares de Oliveira (Maiara Felício)



Maria Clara Souza da Silva Sias (Maicon Queiróz)



Richard Robadey (Maicon Queiróz)



André Luiz Telles Jacarandá (Marcinho)



Denancira Maria Schuaber (Marcinho)



Fábio Neira (Max Bill)



Roberto Nascimento Ferreira (Max Bill)



Aylter Bastos de Mello Filho (Priscilla Pitta)



Aurecir Martins de Melo Junior (Priscilla Pitta)



José Carlos da Silva (Professor André)



Eduardo Ribeiro da Silva Filho (Professor André)



José Marcos do Amaral Villas Boas (Vanderleia Abrace Essa Ideia)



Carlos Henrique Souza Carneiro (Vanderleia Abrace Essa Ideia)



Jair Antônio Silva da Conceição (Walace Piran)



Adriano Rosa Souza Rodrigues (Walace Piran)



Luciano Bandeira Arantes (Wellington Moreira)



Eulina Romito Martins (Wellington Moreira)



Cláudia Saraiva dos Santos (Zezinho do Caminhão)



Marcos Gabriel Tardin (Zezinho do Caminhão)