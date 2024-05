Corpo de Saudade Braga está sendo velado na Capela do Cemitério São João Bastista, no Rio de Janeiro, e o enterro será nesta quarta-feira (9), às 17h - Reprodução

Publicado 09/05/2024 08:38 | Atualizado 09/05/2024 08:39

Faleceu na noite desta quarta-feira (8), aos 75 anos, a médica Maria da Saudade Medeiros Braga, ex-vereadora e ex-prefeita de Nova Friburgo. Além de ocupar mandato na Câmara de Vereadores (1992-1996), Saudade Braga governou Nova Friburgo duas vezes (2001-2004 e 2005-2008).

Maria da Saudade Medeiros Braga nasceu em 1948, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e formou-se pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 1972. Dra Saudade Braga era mãe do deputado Glauber Braga (PSOL – RJ). Uma publicação nas redes sociais do deputado lamenta a morte de Saudade: “Com profunda dor, comunicamos o falecimento de Saudade Braga, mãe de Glauber, de Ivana e esposa de Roberto Braga, avó de Lis e Hugo”, diz o texto.

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, decretou luto de três dias no município. Maycon se manifestou nas redes sociais, lamentando a perda e ressaltando o legado de Dra Saudade: "Com profunda tristeza em nosso coração, recebemos a notícia do falecimento da médica Maria da Saudade Medeiros Braga, a Dra. Saudade. Ex-vereadora e prefeita, ela dedicou uma parte significativa de sua vida à política e, incontestavelmente, faz parte da história do município de Nova Friburgo, deixando um extenso legado de contribuições", disse.



O corpo de Dra Saudade Braga está sendo velado na Capela do Cemitério São João Bastista e o enterro será às 17h desta quinta-feira (9). Saudade deixa dois filhos e dois netos.