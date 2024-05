Semana será de temperaturas amenas e sem chuva em Nova Friburgo - Reprodução

Publicado 06/05/2024 11:40

Nova Friburgo registrou a madrugada mais fria de 2024 neste domingo (5), quando os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizados na estação meteorológica de Salinas, em Campo do Coelho, registraram 6.4°C na cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro. A sensação térmica no início da manhã era de 8.2°C.

O município deve ter dia ensolarado nesta segunda-feira (6). A cidade tem previsão de temperaturas entre 15°C e 23°C ao do dia. Para o restante da semana, a previsão do tempo permanece a mesma: temperatura amena, sem chuvas, com mínima de 14º no sábado (11) e máxima de 29º no domingo (12).