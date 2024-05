Motociclista morto em acidente na RJ-130 não teve identidade revelada - Reprodução Redes Sociais

Motociclista morto em acidente na RJ-130 não teve identidade reveladaReprodução Redes Sociais

Publicado 20/05/2024 17:24

Três pessoas perderam a vida em acidentes na RJ-130, rodovia que liga Friburgo a Teresópolis em menos de 24 horas de intervalo. Na sexta-feira (17), um motociclista morreu após colidir com um caminhão, por volta das 5h da manhã. O motorista do caminhão foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal à 151ª Delegacia de Polícia e vai responder me liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Já na manhã de sábado (18), dois homens foram encontrados mortos na mesma estrada, também na altura do Ceasa de Conquista. As vítimas estavam em uma motocicleta atingida por um veículo que invadiu a pista contrária e não resistiram aos ferimentos. O caso também foi registrado na 151ª DP e será investigado.