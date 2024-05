O projeto O corpo negro celebra a sua quarta edição com performances, dança, música e sessões de cinema. - Divulgação SESC-RJ

Publicado 20/05/2024 17:07

O festival de dança O Corpo Negro está chegando a Nova Friburgo. O evento, realizado pelo Sesc RJ, é um dos maiores do gênero no país, e chega à sua quarta edição com espetáculos criados e executados por artistas negros e negras, selecionados por um edital afirmativo. As performances serão apresentadas na unidade do Sesc no município e na Rodoviária Urbana, no Centro. A programação, que vai acontecer de 21 a 25 de maio, ainda inclui mostra audiovisual e oficinas de dança. As atrações são gratuitas.

Os espetáculos de dança vão iniciar na Rodoviária Urbana, na Praça Getúlio Vargas, na quarta-feira (22), partir das 14h, com a performance “Debandada”, do grupo carioca DeBonde, uma intervenção que atravessa e é atravessada pela rua. Seis dançarinos com suas potencialidades e diferenças passam, arrastam, sustentam, rabiscam e ocupam os espaços urbanos, convidando o público a dançar.

O espaço vai receber, na sequência, o espetáculo Kuntè, da Laborative Dance Company, companhia profissional de danças urbanas do município. A coreografia, criada por Douglas Felizardo, é a junção das experiências sociais e cênicas de cada intérprete. Nele três corpos contam histórias sobre lutas e conquistas através de movimentos que transcendem barreiras raciais e sociais nos conduzindo a enxergar um mundo do ponto de vista de um homem negro vivente.

Em seguida, será a vez da performance “Arte e Ginga”, do grupo Ginga Brasil, que vai mostrar ramificações do samba, desde a sua origem afro, a técnica minuciosa e encantadora do casal de mestre-sala e porta-bandeira, a beleza deslumbrante do samba das passistas e da gafieira. É a celebração desse ritmo, patrimônio cultural imaterial brasileiro.

No teatro Sesc Nova Friburgo, as apresentações vão iniciar na quinta-feira (23), às 19h, com o espetáculo “Originais do Charme na Área”, que faz uma viagem pela trilha sonora e pelos passinhos clássicos dos bailes de charme dos anos 1980 e 1990. Os dançarinos, todos entre 40 e 60 anos, são os conhecidos cascudos. Eles trazem ao palco as pistas de dança e os sentimentos aflorados no embalo do suingue: sedução, romance, ciúme, raiva, amizade, tudo em meio às coreografias da época de ouro do charme. Algumas surpresas estão reservadas ao público, que deve se preparar para muita emoção.

No sábado (25), será a vez dos espetáculos Kuntè e Arte e Ginga, que se apresentaram na Rodoviária Urbana. As apresentações vão iniciar na unidade às 19h.

Encerrando as performances de dança no Sesc, no domingo (26), tem a Cia de Aruanda, com o espetáculo de dança infantojuvenil “Brincantes”, às 16h. Com dança, música ao vivo e contação de história que permeia o folclore e a temática negra, a performance apresenta um misto das manifestações culturais do Brasil, através de seus ritmos, suas histórias e lendas. É uma grande festa, um feliz encontro para todas as idades, que celebra a cultura popular.

Mostra audiovisual tem filmes para todas as idades

O Sesc Nova Friburgo também vai exibir filmes da mostra audiovisual do festival. As sessões iniciam já nesta terça-feira (21), às 15h, com a exibição das animações em curta-metragem “Idu – O Astronauta Masaai”, que estreia na mostra do evento e narra as aventuras do personagem por mundos a partir de uma favela do Rio, e “Geração Alpha”, que apresenta Rebeca, uma menina apaixonada pela leitura que tenta convencer o vizinho e melhor amigo, Marcelo, a ler um livro.

Na quinta-feira (23), às 18h30, o público poderá conferir o documentário Dionísio, um mestre, que narra a história de Mestre Manoel Dionísio, criador da primeira e única Escola de Mestres-salas, Porta-bandeiras e Porta-estandartes do Rio de Janeiro, que forma novos bailarinos e preserva os repertórios da dança e do carnaval há mais de 30 anos.

Na sexta (24), às 19h, será exibido Black Rio! Black Power!, outro documentário que aborda a influência do movimento Black Rio na cultura, na sociedade e nos processos de luta por justiça racial no Rio de Janeiro e no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980. O filme apresenta o impacto do movimento na música e nos rumos da política e do movimento negro no período de redemocratização, influenciando gêneros como o hip hop e o funk, e a postura afirmativa das mais novas gerações, que perpetuam o orgulho negro e a valorização estética difundidos pelo Black Rio há 50 anos.

Oficina gratuita de danças urbanas

O público também poderá participar de uma oficina de danças urbanas com Douglas Felizardo e os dançarinos do Laborative Dance Company. Com 3 horas de duração, o workshop vai abordar técnicas de street dance e hip hop dance através de um trabalho de base, técnicas, variações coreográficas, exercícios e dinâmicas em conjunto. As oficinas gratuitas serão oferecidas nos dias 21 de maio, das 18h às 21h, e no dia 25 de maio, das 10h às 13h. As inscrições podem ser feitas pelo link encurtador.com.br/jsuwD.

O Corpo Negro acontece em outras 7 cidades do estado

O festival de dança O Corpo Negro iniciou no dia 28 de abril no Rio de Janeiro e está acontecendo em outras 8 cidades do estado. A programação se estenderá até 31 de maio em unidades do Sesc RJ, escolas e universidades e espaços públicos, que vão receber obras de 32 grupos, oriundos dos estados do Rio de Janeiro, da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão e São Paulo. Todas as atividades são gratuitas, com a retirada dos ingressos nos espaços com lotação limitada. Confira a programação detalhada no site ocorponegro.com.br.

“Nesta quarta edição, o projeto apresenta vogue, funk, afro, hip hop, samba, charme e outros gêneros. O Sesc RJ reafirma o seu compromisso com a pluralidade e com o protagonismo negro na dança, em todas as suas dimensões, diversidade e repertórios. Procuramos garantir políticas culturais com continuidade e consistência, visando possibilitar o crescimento de uma sociedade consciente e atuante, que busque relações étnico-raciais em bases justas e equânimes”, afirma André Gracindo, analista técnico de Artes Cênicas do Sesc RJ.