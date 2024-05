A conquista na Austrália vai contribuir na preparação de Bruna para a 47ª Competição Internacional da WorldSkills, em setembro, na França - Divulgação

Publicado 28/05/2024 12:03

A estudante de Nova Friburgo, Bruna Pimentel, de 21 anos, conquistou a medalha de ouro na categoria Cabeleireiro na Global Skills Challenge, competição internacional de excelência profissional realizada na Austrália. A premiação aconteceu no último domingo (26). A estudante do Senac RJ disputou com jovens profissionais de 5 países: além do Brasil, Austrália, China, Japão e EUA disputaram as provas.



A conquista na Austrália vai contribuir na preparação de Bruna para seu grande desafio deste ano: a 47ª Competição Internacional da WorldSkills, que será realizada entre os dias 10 e 15 de setembro, em Lyon, na França. Ela conquistou uma vaga no Time Brasil que irá disputar essa que é a maior competição mundial de educação profissional do mundo, após ser medalha de ouro na categoria Cabeleireiro nas Competições Senac de Educação Profissional 2023, a estudante conquistou. O WorldSkills reúne 67 países e mais de 1600 competidores.



Em julho, entre os dias 22 e 26, Bruna embarca para Natal, no Rio Grande do Norte, onde participa do último simulado preparatório para os desafios que irá enfrentar no World Skills. Em agosto, um encontro reunirá todo o time Brasil antes do grande evento internacionalCircuito Competições



Durante o treinamento, os competidores realizam práticas relativas à profissão, em que são exigidas atuações precisas e cronometradas, e contam com o auxílio de profissionais referência em suas áreas, que transmitem melhores práticas do mercado, compartilham inovações técnicas e tecnológicas e experiências. Esse processo exige a mobilização de uma série de recursos e o desenho de novos processos dentro do Senac RJ.



Por isso, é importante que o resultado da participação na competição vá muito além da medalha. Para garantir que o processo das competições não se encerre em si mesmo, o Senac RJ criou o programa Circuito, que garante o compartilhamento do aprendizado, deixando um legado que retroalimenta o negócio: disseminando novas práticas, compartilhando conhecimentos, tornando esta ação contínua e permanente para inspirar colaboradores e alunos.



O objetivo é compartilhar com o universo do Senac RJ todo aprendizado gerado durante a preparação, desenvolvimento e participação do Rio de Janeiro no projeto Competições Senac de Educação Profissional. Para isso, os competidores das edições anteriores são peças fundamentais. Alunos que foram medalhistas nas Competições Nacionais e que até participaram do World Skills continuam atuando no Senac RJ, tanto no treinamento e avaliação de novos competidores, como atuando como instrutores e disseminadores de conteúdos em diversas áreas, entre elas compartilhando sua trajetória para inspirar alunos e na reciclagem de instrutores, aprimorando e demonstrando novas técnicas e tendências.