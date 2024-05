Operação faz parte das ações integradas da Secretaria de Estado de Polícia Militar com o 7º CPA, empregando de forma cooperativa as forças do 30º BPM ,11º BPM, 26º BPM e 38º BPM. - Divulgação

Publicado 25/05/2024 10:52

O patrulhamento dos bairros de Nova Friburgo e dos sete municípios vizinhos da área de cobertura do 11º BPM foi intensificado com a nova operação Ostensividade 2.0 Região Serrana. Diariamente, das 19h30 às 22h, agentes da PM se posicionam em pontos estratégicos, previamente identificados, com foco na prevenção e repressão de crimes, reforçando a sensação de segurança da população. O patrulhamento das vias públicas nos demais horários do dia e da madrugada continuam sendo realizados normalmente. Lançada oficialmente no último dia 20 de maio, a operação Ostensividade 2.0 é resultado de recomendações da Secretaria estadual da Polícia Militar e está sob a coordenação do 7º Comando de Policiamento de Área (CPA). Em Nova Friburgo, a ação tem sido realizada sempre em quatro pontos de prevenção. Além disso, os municípios vizinhos Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes também fazem parte da operação. a fim de intensificar o policiamento ostensivo e preventivo em nossa área de atuação, bem como promover o emprego eficaz da segurança pública. A Operação faz parte de uma das diversas ações, que a Secretaria de Estado de Polícia Militar tem realizado de maneira integrada com o 7º Comando de Policiamento de Área, empregando de forma cooperativa as forças do 11⁰ BPM, 30⁰ BPM, 26⁰ BPM e 38⁰ BPM. A fim de levar mais segurança pública e tranquilidade para a população, os policiais, através de abordagens a pessoas, pretendem diminuir os índices criminais como roubos de veículos, cargas e furtos, além de inibir também o tráfico de drogas e apreender mais armas.

