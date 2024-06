Causas do incêndio estão sendo apuradas - Reprodução rede sociais

Publicado 02/06/2024 00:00

Na madrugada de sábado (1°), um incêndio de grandes proporções atingiu um casarão localizado na avenida Conselheiro Julius Arp, em Nova Friburgo. O local, que integra o centro comercial Espaço Arp, funcionava um restaurante. O incêndio começou por volta das duas da manhã, quando os bombeiros foram acionados. O fogo foi controlado em menos de uma hora. Ninguém ficou ferido.

A construção, de 1911, era um marco significativo da arquitetura local, com grande valor cultural e histórico para a cidade e para a família Arp. Nos últimos anos, além de locado para serviço de restaurante, era também ponto de interesse para visitação.



Em nota, a Arp Empreendimentos Imobiliários informou que o local está isolado e as medidas de segurança estão sendo tomadas. "A partir da próxima segunda-feira, o Espaço Arp estará com uma equipe emergencial dedicada a iniciar o projeto para reestabelecimento do Casarão", diz o comunicado publicado nas redes sociais do empreendimento.



Os demais 11 edifícios do Espaço Arp não foram atingidos pelo incêndio e suas atividades permanecem em normal funcionamento.