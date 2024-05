Brasil contabiliza, em 2024, um total de 4.797.362 casos prováveis de dengue - Divulgação / SES

Brasil contabiliza, em 2024, um total de 4.797.362 casos prováveis de dengue Divulgação / SES

Publicado 29/05/2024 15:37

De acordo com o mais recente boletim emitido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Friburgo, na terça-feira (28), o município tem 2024 casos confirmados de dengue. Os dados são do Sinan/net (base local) e estão sujeitos à revisão. A cidade tem 12 óbitos confirmados e um em investigação pela Comissão de Investigação de Óbito da Secretaria de Estado de Saúde (SES/RJ).



Segundo a Prefeitura, a equipe da Subsecretaria de Vigilância em Saúde e o Comitê de Combate ao Aedes aegypti seguem monitorando o cenário epidemiológico e promovendo ações de enfrentamento que incluem a capacitação de servidores públicos e comunidade, realização de mutirões de limpeza e verificação de focos do mosquito, remoção de veículos abandonados nas ruas da cidade e as visitas domiciliares feitas pelas equipes de agentes de combate às endemias.

Brasil ultrapassa marca de 3 mil mortes por dengue em 2024, mas panorama no Rio de Janeiro é estável

O Brasil ultrapassou a marca de 3 mil mortes por dengue em 2024. Segundo dados do painel de monitoramento do Ministério da Saúde, até a madrugada desta quarta-feira (29), foram contabilizados 3.182 óbitos pela doença. Outras 2.788 mortes, por sua vez, estão sob investigação – isto é, para ver se há relação com a infecção. Este é o maior número de mortes confirmadas por dengue desde o início da série histórica do monitoramento pela pasta, em 2000. Até então, o número mais alto era o de 2023, quando, durante todo o ano, 1.179 pacientes morreram pela doença.

No Rio de Janeiro, o panorama é estável. O boletim Panorama da Dengue, divulgado na quinta-feira (25) pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), mostra estabilização do cenário epidemiológico, com o estado no nível 2 do plano de contingência do órgão pela segunda semana consecutiva. O nível 2 indica que o número de casos prováveis está entre cinco e dez vezes acima do limite máximo esperado para esta época do ano.

Até a divulgação do boletim, foram registrados 220.548 casos prováveis de dengue e 126 óbitos confirmados em todo o estado do Rio de Janeiro. A taxa de incidência acumulada está em 1.363 casos por 100 mil habitantes.

O boletim revela também que os atendimentos de casos suspeitos da doença nas UPAs estaduais caíram 20% entre as semanas epidemiológicas 13 e 14, com 8.044 e 6.400 atendimentos respectivamente, número abaixo da média observada desde o início do ano.



O número de solicitações de leitos para pacientes com diagnóstico inicial de dengue (CID A90) apresentou diminuição nas quatro últimas semanas observadas (SE 11 a 14) no Sistema de Regulação Estadual do Estado do Rio de Janeiro (SER). A faixa etária de 10 a 15 anos, que apresentou redução nas internações na edição anterior do levantamento, manteve o cenário de diminuição de solicitações por leitos nesta edição.



Apesar do cenário de estabilidade, as regiões Norte Fluminense e Serrana ainda preocupam e estão no nível 3, quando o número de casos prováveis está dez vezes ou mais acima do limite máximo. Além disso, nessas regiões, houve aumento da taxa de ocupação dos leitos clínicos estaduais e a tendência de crescimento se mantém.