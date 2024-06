O Secretário de Governo Rodrigo Ascoly passoou a responder também pela Secretaria da Casa Civil, antes ocupada por Pierre Moraes, a partir de abril de 2024 - Reprodução Redes Sociais

Publicado 10/06/2024 17:49

Apontado como braço direito do prefeito Johnny Maycon e ocupante dos cargos de Secretário de Governo e da Casa Civil, o advogado Rodrigo Ascoly se afastou temporariamente do governo, por motivo de férias. Nos bastidores, no entanto, há rumores de que Ascoly será coordenador da campanha do prefeito à reeleição e por isso estaria se afastando do governo.

Para o comando da Casa Civil assume Luan Feijó, atual subsecretário da pasta. A Secretaria de Governo passa a ser ocupada interinamente por Rodrigo Lima, atual subsecretário de Serviços Concedidos.

Quem também se descompatibilizou do cargo foi o professor Marcelo Verly, ex-vereador e ex-secretário de Educação, um dos nomes cogitados para compor a chapa de Wanderson Nogueira, do PDT. Nogueira é considerado um dos principais candidatos de oposição a Johnny Maycon, ao lado de José Alexandre de Almeida, do PT.