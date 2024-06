Mais de 1500 pinos de cocaína foram apreendidos e conduzidos à 151ªDP - Divulgação

Mais de 1500 pinos de cocaína foram apreendidos e conduzidos à 151ªDPDivulgação

Publicado 12/06/2024 14:41

Agentes do 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo apreenderam 1.575 pinos de cocaína, em Nova Friburgo, na última segunda-feira (10). A apreensão aconteceu durante durante uma operação no bairro de Olaria. O material entorpecente foi encaminhado à 151ª Delegacia de Polícia Civil.

No mesmo dia, agentes da Companhia de Policiamento Rodoviário (CPRv) fizeram uma apreensão de cinco tabletes de maconha. Os entorpecentes foram apreendidos com um passageiro de um ônibus interceptado em Theodoro de Oliveira, no distrito de Mury, no Km 65 onde está localizado o Posto 16 do Batalhão da Polícia Rodoviária.