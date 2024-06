Acusados de invasão e tentativa de roubo fugiram pelos fundos da loja sem levar nada - Divulgação 11ºBPM

Publicado 13/06/2024 15:19

Policiais Militares do 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo foram acionados para atender uma ocorrência de invasão e tentativa de furto, na noite desta quarta-feira (12), em uma loja do Ponto Frio localizada na praça Getúlio Vargas, no centro de Nova Friburgo.

De acordo com a assessoria de imprensa da PM, os agentes chegaram ao local rapidamente e aguardaram a chegada da gerente. Após os militares vasculharam a loja, foi identificado que os suspeitos haviam fugido pelos fundos do imóvel sem levar nada, deixando para trás uma bolsa com ferramentas próximo ao cofre. A ocorrência foi encaminhada para a 151ª Delegacia de Polícia para investigação.