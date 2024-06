Empresa oferece duas vagas em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 13/06/2024 15:07

A concessionária Águas de Nova Friburgo, empresa do Grupo Águas do Brasil, está com inscrições abertas, até o dia 3 de julho para o processo seletivo do Programa de Estágio 2024. Em Nova Friburgo, as oportunidades são para estudantes das engenharias Ambiental, Civil, de Produção e Mecânica. São disponibilizadas duas vagas. Há ainda 33 vagas para outros municípios de atuação do grupo.

O candidato deve estar regularmente matriculado em curso de nível superior ou técnico relacionado à área de estágio e cursando os dois últimos anos; possuir conhecimentos básicos ou intermediários do pacote office; e residir no município ou cidades limítrofes de onde vai estagiar. Para se inscrever, é preciso acessar o site de vagas

“Essa é a primeira etapa da seleção e decisiva para a continuidade no processo. Orientamos que todos os participantes preencham com calma em um ambiente sem interrupções”, destaca a supervisora de Desenvolvimento do Grupo Águas do Brasil, Sabine Zahner.



Após a análise das notas, ocorre a triagem dos currículos para avaliar o cumprimento dos requisitos. Em seguida, os candidatos aprovados são chamados para as dinâmicas de grupo e aplicação dos testes psicológicos. O processo seletivo finaliza com as entrevistas individuais feitas com os gestores.



Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece vale-transporte e vale–refeição. O programa tem duração de até dois anos, com carga horária de 6 horas diárias.