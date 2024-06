O polo de lingerie gera em torno de 28 mil empregos diretos, sendo 80% da mão de obra e liderança representadas por mulheres. - Reprodução Redes Sociais

Publicado 17/06/2024 14:51

O município de Nova Friburgo é, oficialmente, a Capital Nacional da Moda Íntima. O título foi conferido pela Lei 14.883/24 , sancionada na última terça-feira (11) pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A norma surgiu do Projeto de Lei 3989/20, do ex-deputado Luiz Antonio Corrêa (RJ), aprovado pela Câmara dos Deputados, onde foi relatado pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ); e pelo Senado Federal.

Nova Friburgo conta com um grande polo de moda íntima. Em 2017, dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) mostravam que a cidade produzia cerca de 114 milhões de peças por ano. Além disso, de acordo com o Sindicato da Indústria do Vestuário (Sindvest), 160 lojas de lingerie, moda esportiva, praia e roupas de dormir geram aproximadamente 28 mil postos de emprego no município.