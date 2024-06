Johnny Maycon enfrenta o segundo pedido de impeachment - Divulgação

Johnny Maycon enfrenta o segundo pedido de impeachmentDivulgação

Publicado 24/06/2024 15:44

Na manhã desta segunda-feira (24), foi protocolado na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo um pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Johnny Maycon (PL). O processo com "denúncias de fatos e pedido de afastamento" foi aberto pela jornalista Denise Lopes, Presidente da Associação Feminina Colo de Mãe. Este é o segundo pedido de impeachment que o prefeito enfrenta. O primeiro aconteceu em abril de 2021, protocolado também pela jornalista.

A motivação para o pedido são as condições da saúde de Nova Friburgo. De acordo com documento, Johnny Maycon é o principal responsável pela má gestão da Maternidade do município, cuja interdição foi recentemente pedida pela justiça do trabalho

"Acabei de protocolar na Câmara Municipal de Nova Friburgo o pedido de afastamento do prefeito - Impeachment, baseado nas questões da maternidade. Tenho anos de luta em defesa desse hospital. A negligência do chefe do executivo ultrapassou todas as medidas. Agora é saber quem representa nossos diretos e garantias na Casa Legislativa", afirmou Denise Lopes pelas redes sociais junto com a publicação da capa do processo protocolado.

Pelas redes sociais, a jornalista Denise Lopes anunciou o pedido de afastamento feito por ela ao legislativo Reprodução Redes Sociais

O pedido de impeachment agora seguirá os trâmites necessários, respeitando as leis e o Regimento Interno da Casa, até ser encaminhado aos parlamentares, que precisarão analisar e votar para decidir se acolhem ou não o documento e abrem um processo de investigação

O jornal O DIA entrou em contato com a Prefeitura de Nova Friburgo e aguarda um posicionamento sobre a recente denúncia apresentada ao Legislativo.