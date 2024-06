Johnny Maycon enfrenta o segundo pedido de impeachment do mandato - Divulgação

Johnny Maycon enfrenta o segundo pedido de impeachment do mandatoDivulgação

Publicado 26/06/2024 08:17

Em votação na noite desta terça-feira (25), com quinze votos contra cinco, a Câmara Municipal de Nova Friburgo rejeitou a denúncia e pedido de abertura de processo de impeachment contra o Prefeito Johnny Maycon. O documento havia sido protocolado pela jornalista Denise Lopes na última segunda-feira (24) e tinha como motivação as recentes denúncias de negligências na saúde do município.

Votaram a favor da abertura do processo os vereadores Joelson do Pote, Repórter Maicon Queiroz, Priscilla

Pitta, Maiara Felício e Christiano Huguenin. Os votos contra foram do Professor André, Janio Carvalho, Isaque Demani, Cascão, Carlinhos do Kiko, Zezinho do Caminhão, José Carlos Schuabb, Wellington Moreira, Wallace Piran, Cláudio Leandro, José Roberto, Angelo Gaguinho, Wanderleia Abrace Essa Ideia, Dirceu Tardem e Max Bill. O vereador Marcinho do Alto não compareceu à sessão, alegando problemas de saúde.

LIMINAR DE INTERDIÇÃO DA MATERNIDADE É SUSPENSO

A rejeição do pedido de abertura de processo de impeachment vem após a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região do Rio de Janeiro (TRT 1) de suspender a liminar da 2ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo que determinava a realização de um plano de suspensão das atividades do Hospital Maternidade Dr. Mario Dutra de Castro, acatando recurso da Prefeitura de Nova Friburgo.