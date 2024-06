Os Paralamas do Sucesso se apresentam no dia 21 de julho, às 20h, no Nova Friburgo Country Club - Divulgação

Os Paralamas do Sucesso se apresentam no dia 21 de julho, às 20h, no Nova Friburgo Country ClubDivulgação

Publicado 30/06/2024 17:50

Considerado o maior evento cultural multilinguagem do país, o 22º Festival Sesc de Inverno será realizado de 12 a 28 de julho, em 24 localidades do estado do Rio de Janeiro – a maior edição de todos os tempos. A programação gratuita ou a preços populares com música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais tem, tradicionalmente, como cidades-polo, como Nova Friburgo Teresópolis e Petrópolis, na Região Serrana. O evento é realizado com o apoio das prefeituras e dos sindicatos varejistas locais. Em Nova Friburgo, a grande atração confirmada são os Paralamas do Sucesso, que se apresentarão no dia 21 de julho (domingo), às 20h, no Nova Friburgo Country Clube. A cidade também recebe Toni Garrido, no dia 27 de julho (sábado), às 21h, no mesmo local.

A cada edição, o Festival traz um tema para reflexão, que é encontrado na identidade visual e na programação artística. Este ano o conceito do evento celebra a multiplicidade do Brasil. Esse conceito traduz a essência do festival: um evento para todos os públicos, que valoriza a diversidade cultural e a inclusão, e que está atingindo um número cada vez maior de pessoas, em diversas localidades do estado. O Festival Sesc de Inverno promove a interação entre artistas e público e a reunião de relevantes artistas da cena nacional. A curadoria busca valorizar experiências e práticas culturais atentas a essa pluralidade. Os destaques da programação serão divulgados em breve, em www.sescrio.org.br

“O 22º Festival Sesc de Inverno exalta a pluralidade, a diversidade cultural e a inclusão, homenageando as raízes do povo brasileiro com a maior edição de todos os tempos. Tenho certeza de que o Festival representará uma grande catarse da nossa cultura, através de vertentes como a música, a arte, a dança, o teatro, o cinema e tantas outras expressões artísticas, que nos enriquecem culturalmente e reafirmam a força do Sesc RJ em transformar a vida de tantas pessoas”, comenta Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.

Uma das novidades deste ano é a volta do projeto Boca Suja, no qual poemas de grandes nomes da poesia nacional são impressos em guardanapos e distribuídos durante a programação do Festival. Em 2024, a homenageada é a poetisa e escritora de obras infantojuvenis Roseana Murray, que recentemente se recuperou de um episódio de violência em Saquarema e está pronta para continuar presenteando os leitores com muitas histórias. “Viver é o milagre que nos guia” é uma das frases escritas pela autora em suas redes sociais.