Delegado Heberth Tavares Cardoso (à esquerda) assume 151ª DPReprodução redes sociais

Publicado 08/07/2024 15:32

Está programada para a próxima quarta-feira (10) a posse oficial do novo delegado titular da 151ª Delegacia de Polícia de Nova Friburgo. No lugar de Henrique Pessoa, que estava no cargo desde 2019 e tem 30 anos de serviço prestados à Polícia Civil, assume Heberth Tavares Cardoso, então titular da 112ª DP do Carmo, também na Região Serrana. Henrique Pessoa, por sua vez, segue para 112ª DP.