Banda Barão Vermelho se apresenta no sábado, dia 20, às 21h, no Nova Friburgo Country Clube - Divulgação

Publicado 12/07/2024 14:58





As apresentações acontecem na unidade do Sesc, no Nova Friburgo Country Clube e na Praça Dermeval Barbosa Moreira. O início da venda/retirada de ingressos já começou na unidade Sesc e no site do evento O maior evento cultural multilinguagem do país, o 22º Festival Sesc de Inverno começa nesta sexta-feira (12) e vai até dia 28 de julho em várias cidades do estado. O evento é realizado com o apoio das prefeituras e dos sindicatos varejistas locais. Em Nova Friburgo, a programação está bem diversificada, seguindo o conceito do festival "P-L-U-R-A-L". Estão confirmados shows gratuitos de grandes nomes da música brasileira, como Ana Carolina, Toni Garrido, Daniela Mercury, Barão Vermelho, Os Paralamas do Sucesso e Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr. 30 anos. As atrizes Zezé Polessa, Nena Inoue e Gabriel Louchard estão entre os destaques das artes cênicas. Elisa Lucinda e Luís Filipe de Lima fazem um show na literatura.As apresentações acontecem na unidade do Sesc, no Nova Friburgo Country Clube e na Praça Dermeval Barbosa Moreira. O início da venda/retirada de ingressos já começou na unidade Sesc e no site do evento www.festivalsescdeinverno.com.br . Para as atividades com venda de ingresso, os preços serão populares de R$10 (inteira), R$5 (meia-entrada) e serão gratuitos para credenciais plenas do Sesc e público PCG – Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc. As vendas seguirão até esgotarem os ingressos, com exceção do Nova Friburgo Country Clube, onde a compra será presencial, limitada a dois ingressos por CPF.

“O 22º Festival Sesc de Inverno exalta a pluralidade, a diversidade cultural e a inclusão, homenageando as raízes do povo brasileiro com a maior edição de todos os tempos. Tenho certeza de que o Festival representará uma grande catarse da nossa cultura, através de vertentes como a música, a arte, a dança, o teatro, o cinema e tantas outras expressões artísticas, que nos enriquecem culturalmente e reafirmam a força do Sesc RJ em transformar a vida de tantas pessoas”, comenta Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.



DOMINGO, 14 de julho

16h – Manotas Musicais (circo)

Local: Nova Friburgo Country Clube



SEXTA-FEIRA, 19 de julho

14h – Fragmentos Cena, com Cia Artinerant’s (circo)

Local: Praça Dermeval Barbosa Moreira



21h – Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr. 30 anos (música)

Local: Nova Friburgo Country Clube



SÁBADO, 20 de julho

18h – Morada (teatro)

Local: Praça Dermeval Barbosa Moreira



19h – Mãe de Santo (teatro)

Local: Sesc Nova Friburgo



21h – Barão Vermelho (música)

Local: Nova Friburgo Country Clube



DOMINGO, 21 de julho

16h – Caixa de Ferramentas (teatro)

Local: Sesc Nova Friburgo



19h – Como É Que Pode? – 10 anos, com Gabriel Louchard (teatro)

20h – Os Paralamas do Sucesso (música)

Local: Nova Friburgo Country Clube



SEXTA-FEIRA, 26 de julho

19h – Baile Perfumado com Elisa Lucinda e Luís Filipe de Lima (literatura)

Local: Sesc Nova Friburgo



19h – Big Bang (Teatro)

20h – Nara, com Zezé Polessa (teatro)

21h – Ana Carolina (música)

Local: Nova Friburgo Country Clube



SÁBADO, 27 de julho

19h – Sobrevivente (teatro)

21h – Toni Garrido (música)

Local: Nova Friburgo Country Clube



DOMINGO, 28 de julho

20h – Daniela Mercury (música)

Local: Nova Friburgo Country Clube



Oficinas –

Do Enredo a Visualidade, com João Gustavo Melo (Classificação: 16 anos)

13/07 – 9h às 18h

Inscrições:



Oficina: Lito de Cozinha, com Ana Cople (Classificação: 10 anos)

13 e 14/07 – 14h às 18h

Inscrição:



Curso: Estêncil com Juruna e Arara (Classificação: 14 anos)

16, 17 e 18/07 – 14h às 18h

