Geada registrada na madrugada no Parque Estadual dos Três Picos em Nova Friburgo - Divulgação PETP

Publicado 24/07/2024 12:26

Nova Friburgo registrou a menor temperatura do Brasil nesta quarta-feira (24), com 0,9 °C às 8h. O dado é da estação Salinas, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nessa terça-feira (23), o município já havia batido o recorde no país ao registrar 0,2 °C. Houve geada no núcleo Nova Friburgo do Parque Estadual dos Três Picos. Previsão para o dia é de temperatura máxima de 18º e mínima de 10º, com céu limpo.

Como usa um sistema de medição próprio, não vinculado ao Inmet, o registro do Parque Nacional do Itatiaia não foi considerado o mais baixo do país, com - 10,4 graus negativos nessa terça.

Segundo o instituto, o top 5 de cidades frias no país nesta manhã de quarta-feira (24) foram:

Nova Friburgo-Salinas (RJ): 0,9°C

General Carneiro (PR): 1,7°C

Caldas (MG): 2,2°C

Maria da Fé (MG): 2,5°C

Castro (PR): 3,1°C

Monte Verde (MG): 3,8°C