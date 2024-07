Ocorrência foi registrada na 151ª DP, em Nova Friburgo - Divulgação Disque Denúncia

Publicado 18/07/2024 18:23

Policiais Militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, fiscalizaram na última terça-feira (16) uma queijaria existente no município de Nova Friburgo, na região serrana. Segundo os agentes, uma denúncia feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – mencionava a poluição de um rio e contaminação do solo no local.



De posse das informações, os agentes da 5ª UPAm procederam à Rua Antônio Mario de Azevedo, no bairro Conquista e, durante a fiscalização no interior da queijaria, foi observado pelos policiais ambientais, um vazamento na parte interna da Estação de Tratamento de Esgoto da indústria, cujos resíduos finais eram despejados ao solo e ao curso de água, sem qualquer tratamento. Ainda de acordo com a UPAm Três Picos, na parte externa havia um escoamento de substâncias oleosas por uma canaleta, sem passar pela estação de esgoto, que vinha do subsolo da estação de tratamento em meio a vegetação, com destino final ao curso hídrico atrás do local.