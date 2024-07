Aplicativo está disponível de forma gratuita nas lojas de aplicativo Apple Store e Play Store - Reprodução

Publicado 16/07/2024 12:17

O aplicativo e o site "Curta Nova Friburgo", lançado no dia 6 de julho, oferece ferramentas fundamentais para aprimorar a experiência do visitante e turista de Nova Friburgo. O principal objetivo do site e do aplicativo é integrar e trazer informações turísticas essenciais sobre Nova Friburgo.

As ferramentas apresentam desde informações sobre a história de Nova Friburgo até uma extensa lista de sugestões de experiências turísticas, como os diversos circuitos turísticos, as icônicas montanhas, entretenimento e a agenda de eventos, como o carnaval, considerado o segundo maior do estado do Rio de Janeiro, o tradicional Festival de Inverno, a consagrada Fevest, a Festa da Flor, a Festa do Morango com Chocolate e muito mais.

A premiada gastronomia friburguense também é destaque no site e no aplicativo, com centenas de dicas de bares e restaurantes que oferecem o melhor da gastronomia, além, é claro, das tradicionais cervejarias artesanais. As inúmeras opções de hospedagem em Nova Friburgo, com vasta variedade de hotéis e pousadas para todos os gostos, também estão disponíveis nas ferramentas.

Para visitar o site, basta acessar www.novafriburgoturismo.com.br

Para baixar o aplicativo (disponível para Android e iOS), basta digitar "Nova Friburgo Guia" na sua loja de aplicativos.