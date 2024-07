Ocorrência foi registrada na 151ª DP - Divulgação

Publicado 29/07/2024 13:59

Policiais Militares do Comando de Polícia Ambiental apreenderam no sábado (27), em Nova Friburgo, quatro armas de fogo, além de 45 munições e um simulacro de arma de fogo. Os agentes encontraram todos os materiais no bairro Mury, após uma denúncia feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – sobre caça ilegal de animais.

Os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos (5ª UPAm), procederam à um sítio localizado na Estrada Macaé de Cima e, durante fiscalização no local, encontraram uma espingarda calibre 22, uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 32, uma pistola calibre 7.65, um simulacro de arma de fogo, 27 munições calibre 32, 10 munições calibre 22 e oito munições calibre 12. O responsável apresentou as licenças, porém, todas vencidas. Por conta dos fatos e com base no artigo 12 da lei 10.826, os agentes se deslocaram à 151ª DP, onde a ocorrência foi registrada.