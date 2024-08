A Energisa, Concessionária de Energia Elétrica de Nova Friburgo, oferece, a partir desta quarta-feira (7), uma nova oportunidade, com condições de pagamento diferenciadas, para os clientes quitarem seus débitos na campanha “Negocia Energisa”. Será possível efetuar o parcelamento da dívida em até 36 vezes, sem entrada ou pagamento à vista com desconto. A iniciativa vai até 19 de setembro e é válida para todas as distribuidoras do Grupo, presentes no Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe, Tocantins, Paraíba e Paraná.Dependendo da forma de negociação, o cliente terá 100% de desconto de multa, da mora e da correção monetária, e juros de financiamento diferenciados. A campanha “Negocia Energisa” é válida para todos os consumidores das distribuidoras da companhia.“A Energisa está empenhada em criar facilidade, analisando cada situação individualmente para oferecer as melhores condições de negociação. Nosso foco é o melhor atendimento às necessidades do cliente. Proporcionamos flexibilidade para que todos possam regularizar suas pendências de forma conveniente e vantajosa”, reforçou o Diretor de Proteção de Receita do Grupo, Newton Santos.Como negociarA negociação de dívidas pode ser feita de forma totalmente digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência. Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelos canais de atendimento como o chat da Gisa em www.gisa.energisa.com.br , aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) e o site energisa.com.br. É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).Canais digitaisAplicativo Energisa On (disponível para iOS e Android)Gisa: Link Site: www.energisa.com.br Call Center: Link