Candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo nas eleições 2024 - Divulgação

Candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo nas eleições 2024Divulgação

Publicado 01/08/2024 11:55

A eleição municipal da cidade de Nova Friburgo em 2024 ocorrerá no dia 6 de outubro com o objetivo de eleger um prefeito, um vice-prefeito e 21 vereadores responsáveis pela administração da cidade no mandato a se iniciar em 1° de janeiro de 2025 e com término em 31 de dezembro de 2028. Como o município não possui 200 mil eleitores, a disputa será realizada em turno único. O prefeito Johnny Maycon (PL), eleito em 2020 pelo Republicanos com 22.277 votos (23,28%), disputa a reeleição. Além de Maycon, os demais candidatos confirmados por convenção partidária, até o momento, são: Zé Alexandre Almeida (PT); Wanderson Nogueira (PDT); Maria Amélia (PSOL); Sérgio Louback (Republicanos); e Patrick Jerusalmi (Novo).