A vacina ACWY protege contra os quatro sorotipos de meningiteGeovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Publicado 20/08/2024 17:18

A Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou a morte por meningite pneumocócica de uma mulher de 65 anos, em Nova Friburgo. A paciente faleceu no dia 5 de agosto no Hospital Municipal Raul Sertã. O caso foi confirmado por três exames laboratoriais.



Desde o começo de 2024, já foram notificados 14 casos suspeitos de meningite no município dos quais sete foram descartados. Dos casos confirmados, quatro foram de meningite meningocócica e os demais três, incluindo da idosa, de meningite pneumocócica.

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas. As meningites virais e bacterianas são as de maior importância para a saúde pública, considerando a magnitude de sua ocorrência e o potencial de produzir surtos.



No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica. Casos são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. A ocorrência das meningites bacterianas é mais comum no outono e inverno e das virais na primavera e verão.

Como se prevenir



Sendo uma doença grave e contagiosa, a meningite é capaz de provocar sequelas e até mesmo a morte. A vacinação é a forma mais eficaz de evitar infecção. Sete vacinas são recomendadas e estão disponíveis por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) nas mais de 49 mil salas de vacinação espalhadas por todo o País.

A vacinação infantil em Nova Friburgo para combate a meningite acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, nos postos de saúde Sílvio Henrique Braune, no Suspiro; Tunney Kassuga, em Olaria; Ariosto Bento de Mello, no Cordoeira; José Copertino Nogueira, em São Geraldo, e Waldir Costa, no distrito de Conselheiro Paulino.