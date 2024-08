Do total, 5.963 foram doados nos shows do Festival Sesc de Inverno e 720 no Encontro de Dança, na unidade local do Sesc. - Divulgação

Publicado 27/08/2024 17:12

O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sesc RJ entregaram na tarde da última sexta-feira, 23, na Praça do Suspiro, 6.683 quilos de alimentos arrecadados em eventos realizados na cidade em julho, para instituições socioassistenciais cadastradas no programa de segurança alimentar e nutricional Mesa Brasil. Do total, recorde de captação no município, 5.963 foram doados nos shows do Festival Sesc de Inverno, que aconteceram no Nova Friburgo Country Clube, e 720 no Encontro de Dança, na unidade local do Sesc.

O presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, voltou a agradecer ao público que participou dos eventos do Sesc pela solidariedade, ao contribuir para o Mesa Brasil com quantidade tão generosa de alimentos. Ele lembrou que Nova Friburgo superou as expectativas este ano, pois em 2023 já havia angariado quase dois mil quilos de alimentos não perecíveis no Festival Sesc de Inverno.

“Mais do que triplicamos nossa arrecadação em 2024, num bonito exemplo de que sempre podemos dar ajuda maior às pessoas necessitadas. A entrega extra se somou ao que o Mesa Brasil repassa mensalmente às entidades cadastradas e, claro, foi muito bem-vinda”, salientou.

As instituições da cidade beneficiadas com os alimentos distribuídos na sexta-feira são as seguintes: Associação Pestalozzi de Nova Friburgo, Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, Casa Madre Roselli, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Nova Friburgo, Humédica Brasil, Associação Bodas de Caná, Catedral de São João Batista, Lar Abrigo Amor a Jesus (Laje), Centro Social Nossa Senhora das Graças, Associação Friburguense de Amigos e Pais do Educando (Afape), Centro Comunitário de Assistência Social de Nova Friburgo, Casa da Criança e do Adolescente e Aldeia da Criança (Núcleo Centenário).

Também receberam doações as entidades Asilo São Vicente – Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado, Associação dos Portadores de Deficiência Física Sentindo na Pele e Casa do Caminho, estabelecidas no município do Carmo.