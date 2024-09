Publicado 14/09/2024 18:50

Nova Friburgo - O Dia Cidades Nova Friburgo está publicando desde terça-feira (10) uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no município. Todos os candidatos com candidatura deferida foram convidados a participar. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, assim como o tamanho das respostas, estando isso pré-definido com as assessorias dos candidatos. A publicação será feita por ordem alfabética, considerando os candidatos que enviaram as respostas. Entrevistas com respostas enviadas após o prazo serão publicadas após aquelas recebidas em tempo.

Neste sábado (14), conversamos com Zé Alexandre (PT),

1- Caso o senhor seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?



É preciso organizar a casa. Como prioridade é melhorar o serviço público básico na saúde, especialmente o primeiro atendimento, aqueles essenciais que a população busca diariamente. Vamos fazer um pente fino em todos os contratos, colocar metas e prioridades e devolver a prefeitura ao povo de Nova Friburgo. Uma força tarefa, em conjunto com todo o corpo de servidores com técnicos, para estabelecer uma lógica de trabalho para os quatro anos de mandato. Vamos priorizar os eixos de proteção social, transporte público, fortalecimento da rede de saúde na atenção básica e imediata disponibilização de vagas em creches. Vamos trabalhar ao lado do funcionalismo público, dos Conselhos Municipais e com participação popular na gestão.





2- Qual o seu diagnóstico sobre a saúde e a educação do município e quais as principais propostas para essas áreas?



A saúde é um tema que venho estudando bastante. Todo o sistema de saúde em Nova Friburgo está colapsado. A rede não conversa, não propõe soluções e não cuida das pessoas nas suas necessidades. Não se amplia a pactuação com outros entes, e não se busca recursos através de novos projetos e emendas parlamentares. Não existe interlocução em Brasília.



Vamos descentralizar os serviços e ampliar a atenção básica, com novas e equipadas UBS em Olaria, Conselheiro Paulino e no Centro. No meu Plano de Governo apresento o SUS Mais Perto de Você, onde priorizo a atenção primária, que é levar o primeiro atendimento aos bairros, ampliando as equipes da estratégia da saúde de família e de endemias. Cuidando da saúde das pessoas em casa, vamos desafogar a UPA e o Hospital Raul Sertã.



Na educação, a prioridade é garantir o perfeito funcionamento das unidades e melhorar a infraestrutura mínima das nossas escolas e creches. São mais de 120 unidades, e metade não tem sequer acessibilidade, um absurdo. Cerca de 30% não dispõe de bibliotecas.



O orçamento é de quase de R$ 300 milhões, é inadmissível que as nossas escolas não sejam locais acolhedores, que abram aos finais de semana e que integrem toda a comunidade. Além disso, vamos investir no EJA e nas escolas em tempo integral.



Valorizar os trabalhadores e trabalhadoras da Educação, implementar de vez um plano de cargo, carreira e salários e criar um amplo programa de formação continuada ouvindo as entidades representativas. Temos um plano para criar um grande complexo universitário na cidade, aquecendo o comércio e o mercado imobiliário. O passaporte universitário será uma realidade. Vamos fazer, porque sabemos fazer.







3- De que forma o senhor pretender estimular a economia visando a geração de mais empregos e, consequente, de mais desenvolvimento econômico? 750 caracteres







O comércio da cidade está parado, muitos negócios fechando e não vemos incentivo por parte do poder público municipal. Isso nunca foi visto em Nova Friburgo que hoje sofre um grande apagão e não consegue construir um projeto de desenvolvimento econômico, social e sustentável. Com base na Lei 13.303/2016, vamos criar a Cia. de Desenvolvimento de Nova Friburgo, ter na Moeda Social, que vou implementar logo no primeiro ano, o desenvolvimento dos bairros e dinamização do comércio. É preciso colocar os mais pobres no orçamento, gerar oportunidades, emprego e renda. Com a Moeda Social o dinheiro fica aqui e com isso, mantemos de pé milhares de CNPJs. A partir de próximo ano, o dinheiro de Nova Friburgo, ficará em Nova Friburgo.







Vou investir fortemente na promoção do Turismo, criar regularidade no calendário de eventos e impulsionar todas as nossas vocações. Queremos ter fluxo de turistas em todos os meses do ano, e movimentar toda a cadeia produtiva do setor. Fui presidente da ACIANF, do Nova Friburgo Convention Bureau, onde criamos e realizamos muitos eventos, como a FEPRO, o Art&Bier, o Frijazz e o Festival do Chocolate. Podemos fazer muito mais com o apoio e suporte do Governo Federal.







4- Como o senhor vê o papel do servidor público e quais são suas propostas para valorizá-los? 750 caracteres







Servidor público é o bem mais precioso em toda as áreas da gestão pública. É o primeiro contato da população com os serviços, e precisa exercer o seu papel com estrutura e motivação. O Servidor é um agente de transformação a serviço da cidadania. E não dá pra gente exigir essa dedicação sem ouvir suas demandas. Eu apoio e vou incentivar o ingresso ao poder público através de concursos sérios e que estão realmente ligados às necessidades do munícipio.







Vou estudar e trabalhar para a implementação do Plano de Cargo, Carreira e Salários dos servidores em todas as categorias. Salários justos, em dia, e condições mínimas de trabalho são o mínimo que temos que oferecer aos nossos servidores. E nós, enquanto Partido dos Trabalhadores, temos esse compromisso. Inclusive com a recomposição salarial dos concursados.











5- Por que o senhor merece o voto do friburguense? 500 caracteres







Eu me preparei para cuidar da cidade, cuidar das pessoas. Como friburguense não posso ficar quieto diante de tanto descaso com nossa terra. Nunca tivemos tão distantes da interlocução com os entes federativos que podem colocar recursos para avançarmos em importantes obras e projetos.



Eu quero aproveitar a minha interlocução com o Governo Federal, o apoio do Presidente do Lula e colocar toda minha experiência e trazer os projetos exitosos de Maricá, e de outros lugares que deram certo, para Nova Friburgo porque eu sei que podemos fazer. E vamos fazer.



Vou implantar o ônibus de graça, o sistema de tarifa zero. Esse compromisso eu posso assumir porque já fiz. A moeda social, o passaporte universitário, as praças agroecológicas, o turismo e as nossas vocações, o desenvolvimento econômico sustentável. Enfim, estabelecer na cidade um novo momento com a Produção do Cuidado, onde as pessoas serão nossa prioridade sempre.