Publicado 12/09/2024 08:00

Nova Friburgo - O Dia Cidades Nova Friburgo está publicando desde terça-feira (10) uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no município. Todos os candidatos com candidatura deferida foram convidados a participar. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, assim como o tamanho das respostas, estando isso pré-definido com as assessorias dos candidatos. A publicação será feita por ordem alfabética, considerando os candidatos que enviaram as respostas. Entrevistas com respostas enviadas após o prazo serão publicadas após aquelas recebidas em tempo.

A terceira entrevista é o candidato Wanderson Nogueira, do PDT. Nascido em Nova Friburgo, Wanderson Nogueira é educador, jornalista, escritor e gestor público, com pós-graduação pela PUC-RS. Acumula experiências diversas no jornalismo como radialista, apresentador, cronista e colunista. Em 2022, lançou dois livros: “Palavreando” e “Nova Friburgo, meu lugar no mundo”. Foi Vereador (2013), Deputado Estadual (2015-2019), Coordenador do Parlamento Juvenil da ALERJ (até 2023) e Assessor da Casa Civil da Prefeitura de Rio, cargo que ocupou até julho/2024. Confira:

1- Caso o senhor seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?

Nos primeiros meses de governo vamos criar o Mutirão Zera Fila para cirurgias eletivas, consultas médicas e exames, ampliando as equipes e fazendo parcerias com clínicas particulares, pagando ou permutando por impostos. Além disso, vamos implementar um Choque de Ordem para organizar o Hospital Raul Sertã, pacto de respeito com os servidores, recuperação da cozinha, compra de medicamentos e reformas emergenciais.

2- Qual o seu diagnóstico sobre a saúde e a educação do município e quais as principais propostas para essas áreas?

A saúde vive um caos! Vamos reconstruir a saúde com a criação da “Cidade da Saúde” que será um complexo que, em um só lugar, contará com: Nova Maternidade, com UTI Neonatal; Centro de Especialidades Médicas; Centro de Reabilitação; Unidade de Cuidados Intermediários e Centro de Exames.



Na educação, vamos zerar as filas por vagas em creches e implementar o tempo integral nas creches e pré-escolas, com nutrição adequada e ensino de qualidade. Além disso, vamos construir duas Escolas do Futuro, uma em Olaria e outra em Conselheiro Paulino com ensino de desenvolvimento de games, pilotagem de drones, robótica e muito mais. Preparar a juventude para as novas profissões. Além disso, na saúde e na educação vamos garantir o piso nacional.

3- De que forma o senhor pretender estimular a economia visando a geração de mais empregos e, consequente, de mais desenvolvimento econômico?

Como deputado estadual, batalhei pelos incentivos fiscais, como por exemplo, a prorrogação da Lei da Moda, que garantiu os empregos e a produtividade do polo de moda íntima da região. Como prefeito, seguiremos a lógica dos incentivos fiscais e assumiremos a responsabilidade da prefeitura em garantir infraestrutura e articulação para atrair investimentos, melhorar o ambiente de negócios, promover sinergia entre a cadeia produtiva, reestruturar o calendário de eventos e complexos turísticos. Além de criar projetos e parcerias que promovam a qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho.

4- Como o senhor vê o papel do servidor público e quais são suas propostas para valorizá-los?

O servidor público é fundamental para que a cidade ande bem. Ele precisa estar estimulado, com estrutura de trabalho adequado e acolhimento. Vamos acabar com as perseguições, resgatar um ambiente positivo de trabalho, ampliar o diálogo, promover capacitação e fazer um pacto de confiança com cada um. Além disso, vamos criar o acordo de resultados com metas a serem cumpridas, que vai garantir um salário extra como bônus. Queremos entregar serviço de excelência para a população e sabemos que para isso precisamos de servidores motivados, felizes e comprometidos.

5- Por que o senhor merece o voto do friburguense?

Eu e meu vice Alexandre Cruz, merecemos esse voto porque somos o voto da mudança. De quem quer uma saúde digna e uma cidade com uma gestão mais humana. Merecemos porque acreditamos em um governo que esteja ao lado da população, do servidor público e das empresas. Podemos FAZER, e não maquiar números como está sendo feito na atual gestão. Somos o voto da mudança e a única opção que pode mudar os absurdos que vem sendo cometidos contra todos nos últimos 4 anos. A vida vai melhorar!