Johnny Maycon tenta a reeleiçãoDivulgação

Publicado 13/09/2024 08:00

Nova Friburgo - O Dia Cidades Nova Friburgo está publicando desde terça-feira (10) uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no município. Todos os candidatos com candidatura deferida foram convidados a participar. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, assim como o tamanho das respostas, estando isso pré-definido com as assessorias dos candidatos. A publicação será feita por ordem alfabética, considerando os candidatos que enviaram as respostas. Entrevistas com respostas enviadas após o prazo serão publicadas após aquelas recebidas em tempo.

Nesta sexta-feira (13), conversamos com Johnny Maycon (PL), atual prefeito que tenta a reeleção. Johnny tem 39 anos e é formado em Engenharia Mecânica pela UERJ. Cristão, é casado com Lorrayne Ribeiro e pai da Sophia. Foi eleito vereador em 2016. Em sua atuação, destaca o combate à corrupção presidindo uma CPI que apurou superfaturamento no Hospital Raul Sertã. As investigações bloquearam cerca de R$ 12 milhões, incluindo contas do ex-prefeito Renato Bravo e outros agentes. Em 2020, foi eleito prefeito de Nova Friburgo com 22.277 votos. Confira a entrevista:

1- Caso o senhor seja reeleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?

Se reeleito, a prioridade nos primeiros 100 dias será fortalecer a saúde, expandindo o atendimento nas unidades existentes e colocando novas em funcionamento, como o posto de urgência de Lumiar. Também vamos intensificar os investimentos em infraestrutura, com drenagem, contenção e asfaltamento, e zerar a fila de espera nas creches, que já caiu de 1.714 para 143 crianças. Esses avanços são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população.

2- Qual o seu diagnóstico sobre a saúde e a educação do município e quais as principais propostas para essas áreas?

Em relação à saúde, vivemos hoje um cenário muito melhor do que o encontrado em 2021, quando a estrutura estava sucateada, com falta de suprimentos e profissionais. Desde então, fizemos grandes investimentos na recuperação dessas estruturas, e o cenário atual é bem mais positivo. Com nosso planejamento estratégico, estamos confiantes em mais avanços. Continuaremos convocando profissionais e colocaremos em operação a Unidade de Urgência de Lumiar, além de inaugurar o Hospital do Câncer, em parceria com o Governo do Estado. Também vamos inaugurar o centro de fisioterapia e abrir novas unidades de saúde.

3- De que forma o senhor pretender estimular a economia visando a geração de mais empregos e, consequente, de mais desenvolvimento econômico?

Para estimular a economia e gerar mais empregos, criaremos novos incentivos para atrair empresas, com foco especial no setor turístico, gerando oportunidades e movimentando o comércio. Também fortaleceremos o CEVEST, principalmente com cursos itinerantes, e ampliaremos o número de vagas em cursos profissionalizantes, oferecidos gratuitamente através da parceria entre a Prefeitura e o SENAI. Além disso, implementaremos um programa para custear bolsas de faculdade para jovens em situação de vulnerabilidade, promovendo sua qualificação e inclusão no mercado de trabalho.



4- Como o senhor vê o papel do servidor público e quais são suas propostas para valorizá-los?

Em relação aos nossos servidores, temos uma enorme gratidão e carinho pelo trabalho que realizam todos os dias. Desde que assumimos, fizemos grandes avanços para valorizar esses profissionais. Aqueles que recebiam menos de um salário mínimo tiveram um aumento de cerca de 66% na remuneração base. Implementamos também um vale-alimentação de R$ 180,00 e um vale-natalino de R$ 500,00. Além disso, já temos pronto o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), que trará uma série de benefícios aos servidores. Após o período eleitoral, iremos protocolar o PCCS na Câmara de Vereadores para garantir que todos possam aproveitar essas melhorias.



5- Por que o senhor merece novamente o voto do friburguense?

Merecemos continuar porque mudamos a realidade de Nova Friburgo, que estava abandonada antes de assumirmos. Hoje, somos reconhecidos em todo o Rio de Janeiro. Nossa cidade se destaca pela geração de empregos e abertura de novas empresas. Na educação, alcançamos bons índices no IDEB, e estamos investindo cerca de R$ 150 milhões a mais por ano na saúde. Continuaremos a trabalhar para manter esse progresso e garantir um futuro ainda melhor para nossa cidade.