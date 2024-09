Simulação 3D da praça revitalizada - Divulgação PMNF

Publicado 18/09/2024 13:37

A Prefeitura de Nova Friburgo anunciou uma licitação para a realização das obras de revitalização da Praça Getúlio Vargas, localizada no Centro da cidade. A concorrência está marcada para o dia 4 de outubro, e a estimativa é de que sejam investidos aproximadamente R$ 7,5 milhões na recuperação desse patrimônio, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



O projeto foi desenvolvido pela Fundação Dom João VI e submetido ao Iphan para garantir a preservação do tombamento e do paisagismo original da praça. A execução das intervenções atende ao compromisso firmado entre o Ministério Público Federal e a Prefeitura de Nova Friburgo por meio do TAC nº 02/2015 e do Termo Aditivo nº 06, visando à implementação das Diretrizes Paisagísticas para a Praça Getúlio Vargas.



O conjunto de intervenções previsto visa devolver a beleza, o conforto e a segurança da praça para friburguenses e visitantes. Entre as obras programadas estão a substituição do piso por um modelo mais resistente, a instalação de piso tátil e rampas de acessibilidade, a delimitação dos canteiros ajardinados, a instalação de 184 bancos e 106 cestos de lixo adequados esteticamente, além de 56 postes de iluminação no estilo colonial.



Considerada o centro geodésico e o coração do estado do Rio de Janeiro, a Praça Getúlio Vargas também receberá manutenção em seus monumentos históricos, no coreto e no chafariz, que será equipado com uma fonte luminosa digital e rodeado por um novo canteiro. A feira de artesanato, que acontece no local há mais de 30 anos, será padronizada com a instalação de 80 barracas que estarão em harmonia com o projeto. Além disso, estão previstos abrigo para taxistas e para a estátua de São Cristóvão, padroeiro desses profissionais. O parquinho infantil também será revitalizado, recendo adequação, colocação de novas grades externas, postes de iluminação e nivelamento do terreno para garantir acessibilidade.



As etapas de implantação das Diretrizes Paisagísticas incluem o preparo do terreno para os canteiros, plantio, a irrigação e a manutenção das áreas verdes. Ainda serão realizadas a supressão, destoca, poda e transplante de plantas ornamentais e eucaliptos. Toda a praça receberá sistemas de drenagem, irrigação e novas instalações elétricas, incluindo iluminação e câmeras de segurança.



A Praça Getúlio Vargas, junto com todo o seu conjunto arquitetônico, foi tombada pelo Iphan em 1972. Durante a atual gestão municipal, este patrimônio já recebeu podas de manutenção dos eucaliptos centenários, revitalização e manutenção dos jardins, destoca de tocos e eucaliptos mortos, com o replantio de novas mudas. Os serviços previstos nesta licitação irão coroar o trabalho de preservação e resgate histórico-cultural que vem sendo executado pela Prefeitura de Nova Friburgo, através da Fundação Dom João VI.