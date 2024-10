População de Nova Friburgo reelege 13 vereadores - Reprodução site CMNF

População de Nova Friburgo reelege 13 vereadoresReprodução site CMNF

Publicado 10/10/2024 10:31

A população friburguense elegeu, no último domingo (6), os 21 vereadores para o mandato de 2025-2028, de um universo de 366 candidatos a uma cadeira na Câmara. Dos eleitos, 13 são reeleição, sete são novatos e um está retornando à casa legislativa.

Os vereadores reeleitos foram: Maiara Felício (PT) – 2.592 votos; Claudio Leandro (PL) – 2.273 votos; Dirceu Tardem (PL) – 2.128 votos; Walace Piran (PL) – 1.836 votos; Angelo Gaguinho (PL) – 1.833 votos; Carlinhos do Kiko (PL) – 1.780 votos; Isaque Demani (PL) – 1.754 votos; Max Bill (MDB) – 1.627 votos; Cascão do Povo (Podemos) – 1.586 votos; Joelson do Pote (PDT) – 1.489 votos; Janio Carvalho (União Brasil) – 1.247 votos; Jose Carlos Schuabb (União Brasil) – 1.088 votos; e Christiano Huguenin (PP) – 1.041 votos.

Já os novatos são: Ghabriel do Zezinho (Solidariedade) – 1.541 votos; Marcos Marins (PSD) – 1.496 votos; Tia Karla (Republicanos) – 1.270 votos; Romulo Pimentel (Podemos) – 1.182 votos; Maicon Gonçalves (Mobiliza) 1.160 votos; Evandro Miguel (MDB) – 1.100 votos; e Dr. Bruno Silva (MDB) – 1.060 votos.

Quem está de volta à Câmara é Cláudio Damião (PT), que recebeu 2.034 votos.

Ao todo, dos 156.513 eleitores aptos a votar em Nova Friburgo, 114.556 compareceram às urnas, ou seja, um índice de abstenção de 26,76%. Dos que votaram, 6.628 anularam e 3.859 votaram em branco.