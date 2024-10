Johnny Maycon tenta a reeleição - Divulgação

Johnny Maycon tenta a reeleiçãoDivulgação

Publicado 07/10/2024 00:35

O Prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon (PL), foi reeleito neste domingo (6) com a maior votação da história do município. Maycon teve 67.634 votos, totalizando 64,99% dos votos válidos contra 18,96% do segundo colocado, Wanderson Nogueira (PDT). Em terceiro no pleito ficou Zé Alexandre (PT), que somou 10,06% dos votos. Sergio Louback (Republicanos) ficou na quarta colocação, com 4,22% dos votos, e Patrick (Novo) alcançou 1,77%. Com a vitória de Maycon, Nova Friburgo reelege o primeiro prefeito desde 2004.

Johnny tem 39 anos e é formado em Engenharia Mecânica pela UERJ. Cristão, é casado com Lorrayne Ribeiro e pai da Sophia. Foi eleito vereador em 2016. Em sua atuação, destaca o combate à corrupção presidindo uma CPI que apurou superfaturamento no Hospital Raul Sertã. As investigações bloquearam cerca de R$ 12 milhões, incluindo contas do ex-prefeito Renato Bravo e outros agentes. Em 2020, foi eleito prefeito de Nova Friburgo com 22.277 votos.

A população também elegeu os 21 vereadores para o mandato de 2025-2028:

1. Maiara Felício – 2.592 votos

2. Claudio Leandro – 2.273 votos

3. Dirceu Tardem – 2.128 votos

4. Cláudio Damião – 2.034 votos

5. Walace Piran – 1.836 votos

6. Angelo Gaguinho – 1.833 votos

7. Carlinhos do Kiko – 1.780 votos

8. Isaque Demani – 1.754 votos

9. Max Bill – 1.627 votos

10. Cascão do Povo – 1.586 votos

11. Ghabriel do Zezinho – 1.541 votos

12. Marcos Marins – 1.496 votos

13. Joelson do Pote – 1.489 votos

14. Tia Karla – 1.270 votos

15. Janio – 1.247 votos

16. Romulo Pimentel – 1.182 votos

17. Maicon Gonçalves – 1.160 votos

18. Evandro Miguel – 1.100 votos

19. Jose Carlos Schuabb – 1.088 votos

20. Dr. Bruno Silva – 1.060 votos

21. Christiano Huguenin – 1.041 votos