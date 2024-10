Nova base também atenderá municípios vizinhos - Divulgação PMNF

Publicado 10/10/2024 11:33

A Base Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Nova Friburgo foi inaugurada nesta quarta-feira (9). às 16h, no pátio do Hospital Municipal Raul Sertã. A cidade passa então a integrar o sistema estadual e implanta oficialmente o atendimento 24 horas. Trata-se de uma grande vitória da Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e Corpo de Bombeiros, através dela será realizado o antigo sonho da população de contar com esse serviço na cidade.

O SAMU 192 de Nova Friburgo contará com três ambulâncias, sendo uma Unidade de Serviço Avançado, equipada com aparelhos de UTI e uma equipe composta por um médico, um enfermeiro e um socorrista. As outras duas ambulâncias são de suporte básico, com dois socorristas, cada. Seguindo a orientação da Secretaria Estadual de Saúde, a Unidade de Serviço Avançado também atenderá os municípios de Sumidouro, Bom Jardim e Cachoeiras de Macacu, que contribuirão com os custos operacionais da ambulância.

Para essa implantação, a Secretaria Municipal de Saúde dialogou com a área técnica da SES e estudos e, desde 2023, cumpria os planejamentos e trâmites e necessários junto à Comissão Intergestores da Região Serrana (CIR) e à Comissão Intergestores Bipartite (CIB). O Município então foi incluído no Plano de Urgência e Emergência da Região Serrana, aprovado pelo Governo do Estado, e passou a integrar o consórcio regional, através do qual, foi feita a seleção e capacitação dos funcionários para dar início ao serviço.

Conforme estabelecido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana, a Central de Regulação das Urgências da região está localizada no município de Petrópolis. A partir dos chamados feitos pelo 192, a Central direcionará os atendimentos para os municípios da região. É importante ressaltar que as ambulâncias do SAMU só poderão circular para atender os chamados feitos pela Central.

Para garantir uma resposta rápida e eficiente em situações críticas, foi desenvolvido o aplicativo “192 Fácil", disponível para Android e iOS, por meio do qual é possível solicitar ajuda instantaneamente, com localização automática e instruções de primeiros socorros. O serviço, que é gratuito e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, também pode ser acionado pelos telefones (24) 97400-8573 e (24) 2222-7398.