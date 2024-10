Denúncias de maus-tratos a animais podem ser feitas pelo e-mail da SSUBEA (ssubea@gmail.com) ou pelo telefone da Ouvidoria: (22) 2525-9100. - Reprodução

Publicado 19/10/2024 15:30

Na manhã da última terça-feira (15), a equipe da Subsecretaria de Bem-Estar Animal de Nova Friburgo (SSUBEA) esteve no bairro Três Irmãos, no distrito de Conselheiro Paulino, para averiguar uma denúncia de maus-tratos a um cachorro, feita com fotos e vídeos do animal. Segundo Elisângela Rodrigues, subsecretária da SSUBEA, o detalhamento da denúncia foi fundamental para a rápida ação da equipe.

Durante a diligência, que contou com a participação da subsecretária, de um veterinário da SSUBEA e da Guarda Municipal, o animal foi encontrado em condições que indicavam negligência e maus-tratos graves. Foi constatada uma lesão extensa e profunda na região ventral do pescoço do cachorro, com secreção purulenta e odor fétido, indícios de necrose tecidual, infecção bacteriana secundária e infestação por larvas.

Após a inspeção, os profissionais verificaram que não havia água disponível para o animal, e a alimentação encontrada já estava em estado de putrefação. O cachorro ainda estava preso a uma corrente curta, com comprimento inferior a dois metros, limitando severamente sua mobilidade. Essa situação, além de causar estresse físico e psicológico, vai contra a legislação de bem-estar animal, conforme descrito no laudo emitido pelo veterinário presente na diligência.

A tutora, que estava no local, afirmou que o animal pertencia ao seu marido, atualmente detido, e que o cachorro apresentava comportamento agressivo, o que dificultava o cuidado adequado. No entanto, o cão demonstrou ser dócil e carinhoso, contradizendo o relato da tutora, que foi presa em flagrante e encaminhada à 151ª Delegacia de Polícia para a abertura de um boletim de ocorrência e apuração dos fatos.

Em Nova Friburgo, esta foi a segunda prisão realizada este ano pelo crime de maus-tratos a cães e gatos (a primeira após o período eleitoral). De acordo com a Lei nº 14.064/2020, o crime é inafiançável, e o infrator será punido com 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda.

Rocky, o cão resgatado, foi imediatamente levado a uma clínica veterinária, onde está recebendo o tratamento necessário, que será custeado pelos familiares da tutora. Assim que sua saúde estiver completamente restabelecida, o cãozinho estará disponível para adoção, que poderá ser feita através do site da SSUBEA.

Denúncias de maus-tratos a animais podem ser feitas pelo e-mail da SSUBEA (ssubea@gmail.com) ou pelo telefone da Ouvidoria: (22) 2525-9100.