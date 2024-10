Campanha de adoção - Foto: Marcos Fabrício

Campanha de adoçãoFoto: Marcos Fabrício

Publicado 17/10/2024 11:02

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, vai promover mais uma campanha de adoção de cães no sábado, 26 de outubro, das 10h às 14h, no Espaço Arp, próximo ao ParCão Espaço Pet, que funciona na Avenida Conselheiro Julius Arp, 80, no Paissandu.

Na ocasião, estarão disponíveis para adoção 20 filhotes e cinco adultos. Qualquer pessoa pode se candidatar para adoção, desde que maior de 18 anos, apresentando carteira de identidade e comprovante de residência. Além disso, deve assinar um termo de compromisso de adoção responsável, constando a não devolução dos animais e suas responsabilidades com eles.

Essa nova campanha de adoção de cães tem o apoio do Espaço Arp, Pet Chuá, Milota Doceria, Ddog, CN Pet, Saf Pet, Maskotz e Bichos & Petiscos.