Trabalhadores do vesturário reivindicam direito das crianças à educação e de ir ao trabalho deixando os filhos em ambiente seguro - Reprodução

Publicado 25/10/2024 15:00

Foi estendido até o novembro o prazo do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário de Nova Friburgo para a adesão das trabalhadoras e trabalhadores da categoria à campanha “Mães à Obra – filhos na creche e pré-escola”, que visa sensibilizar o poder público sobre a necessidade de vagas em unidades escolhares para os filhos dos trabalhadores do setor. Para aderir, basta preencher um formulário disponível na secretaria da instituição, localizada na Av. Alberto Braune, 04/116, no Centro, de segunda a quinta das 8h às 18h e às sextas de 8h às 17h.



A campanha foi motivada pelos resultados de uma pesquisa do sindicado realizada em 2023 entre os trabalhadores da categoria, comporta 90% por mulheres, das quais 76% têm filhos em idade escolar. A sondagem online recebeu 342 resposta. Entre os desafios identificados para os trabalhadores está a falta de vagas para as mães deixarem seus filhos numa instituição de ensino em horário integral na Educação Infantil – creche, pré-escola e anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.



Período do cadastro: até novembro

Segunda a Quinta de 8h às 18h e/ou Sexta de 8h às 17h

Local: Secretaria do Sindicato

Endereço: Av. Alberto Braune, 04/116 – Centro

Para a realização do cadastro é preciso apresentar:

1. CPF do responsável

2. Comprovante de endereço

3. Documento da criança ou crianças.



Observação: No impedimento dos responsáveis em comparecer ao sindicato, qualquer pessoa, acima de 18 anos, poderá fazer o cadastro mediante a apresentação dos documentos dos pais/responsáveis e das crianças.