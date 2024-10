Ações vão seguir por tempo indeterminado - Divulgação

Publicado 24/10/2024 16:15

A Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu), em parceria com policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e apoio da 151ª DP, estão promovendo desde a última terça-feira (22), em Nova Friburgo, operações em locais e horários aleatórios para coibir irregularidades e crimes de trânsito, de modo a ordenar o tráfego na cidade, garantindo ainda mais segurança para motoristas, motociclistas e pedestres.

Da última terça (22) até esta quarta-feira (23), já foram promovidas seis operações em diversos pontos da cidade, que resultaram na apreensão de 28 motos, seis carros e três prisões por crime de trânsito, como direção perigosa e evasão de blitz.

As ações vão seguir por tempo indeterminado e visam coibir infrações como descarga livre (motos com escapamento aberto), veículos sem placa, licenciamento anual vencido, falta de itens de segurança (como retrovisores, por exemplo), veículos em mau estado de conservação, condutores não habilitados, entre outras irregularidades.

Além disso, as operações também têm auxiliado as forças de segurança na identificação e captura de foragidos ou com pendências na Justiça, o que possibilita não apenas o ordenamento no trânsito, como também contribui para a segurança pública em geral.

Em fuga, motoqueiro arrasta policial militar e é preso em seguida

Nos últimos dias tem circulado nas redes sociais fotos e vídeos de condutores (em geral motoqueiros) empreendendo fuga das blitzes, o que coloca em risco outros motoristas e pedestres, reforçando a importância e a necessidade da realização de ações como as que têm sido promovidas pela Smomu em parceria com o Proeis.

Nesta quarta (23), por exemplo, uma equipe do Proeis que realizava patrulhamento na Praça Lafayette Bravo Filho, no distrito de Conselheiro Paulino, teve a atenção voltada para duas motos em atitude suspeita, uma apenas com o condutor e a outra com dois ocupantes. Os agentes fizeram o acompanhamento de ambas, que se dirigiram a um posto de combustíveis. Ao tentarem realizar a abordagem, o trio arrancou de forma busca na contramão da via. Na fuga, a moto com dois ocupantes ainda atingiu a moto patrulha, levando o policial militar ao chão.

Já na Avenida Governador Roberto Silveira, ainda na contramão, o condutor em fuga atingiu outro veículo, perdeu o controle da moto e caiu, sendo detido na sequência. O garupa, já sendo segurado pelo PM, tentou insistir na fuga e arrastou o policial militar por alguns metros até se chocar contra mais um veículo. Com a situação controlada, a moto foi apreendida e a dupla foi presa e autuada por dano qualificado, evasão de blitz e direção perigosa.

Motoqueiro é preso após fuga, da Via Expressa, em Olaria, ao ponto final de Riograndina

Em outro caso ocorrido nesta quarta-feira (23), um motoqueiro a bordo de uma moto com descarga aberta, sem retrovisores e sem placa, desobedeceu a ordem de parada dos policiais militares na Avenida Conselheiro Julius Arp e empreendeu fuga. Os PMs fizeram o acompanhamento durante o trajeto do infrator, que passou por diversas escolas e pontos de ônibus, avançando sinais vermelhos e pondo em risco a vida de motoristas e pedestres.

Após um percurso de aproximadamente 20 quilômetros, o motoqueiro foi alcançado na RJ-148, na altura do ponto final do distrito de Riograndina. Durante a abordagem, ele não apresentou documentação da moto, nem habilitação. Ele foi encaminhado à 151ª DP, autuado por desobediência, desacato e resistência e permaneceu preso.