O empresário e ex-prefeito Heródoto Bento de Mello foi o homenageado da edição do prêmio - rwolf kindle

Publicado 08/11/2024 08:15

Nesta quarta-feira (6), o Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura foi o palco da segunda edição do Prêmio Inova Nova Friburgo. Homenageando o empresário e ex-prefeito Heródoto Bento de Mello, a iniciativa premiou dez empresas e instituições e três personalidades por sua contribuição para o avanço da ciência, tecnologia e inovação friburguense entre 2023 e 2024.

Ao todo, cerca de 80 profissionais, empresas e instituições de Nova Friburgo tiveram os seus trabalhos nos setores mencionados destacados. Os selecionados foram indicados pelos membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTINF) a partir dos critérios constantes do Regulamento do órgão. O Prêmio Inova Nova Friburgo tem o objetivo de celebrar a inovação e a criatividade no município e é uma realização do CMCTINF. A premiação da edição 2024 contemplou 13 categorias, que cobrem diversos setores de atuação com grande relevância para Nova Friburgo.

A cerimônia foi comandada pela comunicadora Tati Závoli e contou com a participação de centenas de pessoas. Um dos pontos altos da solenidade foi o reconhecimento especial ao professor Antônio José da Silva Neto, do Instituto Politécnico da UERJ, primeiro secretário de Ciência e Tecnologia de Nova Friburgo. Ainda durante o evento, foram divulgadas também as datas do World Creativity Day 2025 (21, 24 e 25 de abril), que será realizado pelo segundo ano consecutivo em Nova Friburgo, além do tema oficial “Gerações Criativas: transformando talentos em impacto”.

Confira os vencedores.

EMPRESAS E INSTITUIÇÕES

Inovação Organizacional: Espaço Arp

Inovação no Turismo: Apiário Amigos da Terra/Museu do Mel

Inovação no Agronegócio: Café Monthal

Inovação na Sustentabilidade: EcoModas Soluções Sustentáveis

Inovação na Saúde: Instituto de Saúde de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense

Inovação na Educação: Instituto Bélgica-Nova Friburgo – IBELGA

Inovação em Serviços Públicos: Central de Monitoramento e Operações Nova Friburgo Cidade Inteligente

Inovação em Produtos: Vinícola Terras Frias

Inovação em Processos: Espaço Arp

Inovação em Mobilidade Urbana: Central de Monitoramento e Operações Nova Friburgo Cidade Inteligente

PROFISSIONAIS

Destaque em Inovação de Instituição Empresarial: Pedro Arp Coimbra Bueno (Espaço Arp)

Destaque em Inovação de Governo: Juliana Maria Lira de Oliveira (Central de Monitoramento e Operações Nova Friburgo – Cidade Inteligente)

Destaque em Inovação de Instituição de Ensino e Pesquisa: Carla Maria de Almeida Santos Machado (Projeto Aluno Nota 10)

Prêmio Inova em 2025

O prêmio retorna em 2025 homenageando Silvio Ruiz Galvez, empresário fundador da tradicional imobiliária Predial Primus. Além da atuação no ramo imobiliário, se destacou na parte social friburguense e teve todo o seu trabalho reconhecido ao receber da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a Medalha Tiradentes, em 2016. Silvio Ruiz faleceu em março deste ano aos 89 anos.

Acompanhe o trabalho do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo por meio das redes sociais no @cmctinf.