Cinco servidores municipais e o prefeito Johnny Maycon concorrem na categoria "Destaque de Inovação em GovernoDivulgação

Publicado 29/10/2024 19:18

Secretarias municipais, servidores e o prefeito Johnny Maycon concorrem ao Prêmio Inova Nova Friburgo 2024 – Edição Heródoto Bento de Mello, cuja solenidade será realizada no próximo dia 6 de novembro (quarta-feira), às 19h, no Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura, na Praça do Suspiro, no Centro.

Cinco servidores municipais e o prefeito Johnny Maycon concorrem na categoria “Destaque de Inovação em Governo”. Também concorrem na categoria “Inovação em Mobilidade Urbana” a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu) e a Central de Monitoramento e Operações Nova Friburgo Cidade Inteligente. Ambas as pastas também concorrem na categoria “Inovação em Serviços Públicos”, juntamente à Secretaria Municipal de Turismo e Marketing que, por sua vez, também concorre na categoria “Inovação em Turismo” com a Secretaria Municipal de Cultura. E ainda tem o Hospital Municipal Raul Sertã, concorrente na categoria “Inovação em Saúde”.

A iniciativa visa celebrar a inovação e a criatividade no Município, com enfoque no trabalho de cerca de 80 profissionais, empresas e instituições que contribuíram para o avanço da ciência, tecnologia e inovação entre 2023 e 2024. Os selecionados foram indicados pelos membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTINF).

A premiação desta edição do Prêmio Inova contempla 13 categorias, que cobrem diversos setores de atuação com grande relevância para Nova Friburgo. São elas: Empresas e instituições - Inovação em Produtos; Inovação em Processos; Inovação Organizacional; Inovação na Sustentabilidade; Inovação na Educação; Inovação na Saúde; Inovação no Agronegócio; Inovação no Turismo; Inovação em Mobilidade Urbana; e Inovação em Serviços Públicos. E Profissionais - Destaque em Inovação de Instituição de Ensino e Pesquisa; Destaque em Inovação de Instituição Empresarial; e Destaque em Inovação de Governo.

Além do prefeito Johnny Maycon, os outros cinco servidores municipais que representam a Prefeitura de Nova Friburgo, concorrem ao prêmio na mesma categoria: “Destaque de Inovação em Governo”. São eles: Rodrigo Jardim Ascoly, secretário municipal de Governo; Ana Claudia Teixeira; José Augusto Theodoro, subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico; Maurício da Silva Marques, coordenador da Central de Monitoramento e Operações Nova Friburgo Cidade Inteligente; e Juliana Maria Lira de Oliveira, da Central de Monitoramento e Operações Nova Friburgo Cidade Inteligente.

Cada indicado pelo CMCTINF para receber o prêmio fará jus a um certificado de reconhecimento e os vencedores em cada categoria terão prioridade na reserva de vaga na missão técnica a ser realizada no ano de 2025 ao polo tecnológico ainda a ser definido.