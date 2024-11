Hemocentro tem demanda para todos os tipos de sangue - Reprodução Redes Sociais

Hemocentro tem demanda para todos os tipos de sangueReprodução Redes Sociais

Publicado 05/11/2024 08:29

No dia 25 de novembro, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma data destinada a agradecer a todos os doadores e a conscientizar a população sobre a importância desse ato. O mês de novembro foi escolhido por anteceder períodos de maior escassez nos estoques de sangue, como as férias, feriados prolongados e datas comemorativas, como o Natal.

Atualmente, o Hemocentro Regional de Nova Friburgo está com demanda para todos os tipos sanguíneos, especialmente o tipo O negativo. Por ser universal, esse raro tipo pode ser doado para qualquer pessoa, sendo de grande importância no atendimento a emergências médicas, quando não há tempo para identificar o tipo sanguíneo do paciente.

Quem desejar fazer parte dessa corrente que salva vidas pode comparecer ao Hemocentro de Nova Friburgo (prédio anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã), de segunda a sexta-feira, entre 8h e 12h, portando um documento oficial e original com foto.

Algumas condições para ser doador:

* Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal e, para a primeira doação, o doador deve ter menos de 60 anos);

* Pesar mais de 50 kg;

* Ter repousado por pelo menos 6 horas antes do procedimento;

* Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

* Não ser alcoólatra ou usuário de drogas;

* Não estar grávida ou amamentando;

* Não ter mantido relações sexuais de risco;

* Não ter apresentado febre nos últimos 15 dias;

* Não ter feito tatuagem, micropigmentação ou piercing há menos de 1 ano;

* Não ter sido vacinado contra Febre Amarela há menos de 1 mês;

* Não ter sido vacinado contra COVID-19 há menos de 1 semana;

* Não ter sido vacinado contra a Gripe há menos de 3 dias.