A decisão sobre feriados fica a cargo dos empresários, desde que adotem as normas de proteção aos direitos dos comerciários. - Reprodução

A decisão sobre feriados fica a cargo dos empresários, desde que adotem as normas de proteção aos direitos dos comerciários.Reprodução

Publicado 19/11/2024 09:37

O comércio de Nova Friburgo e municípios vizinhos está autorizado a funcionar na próxima quarta-feira (20), feriado da Consciência Negra. A permissão decorre de acordo firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio. Para abrir, as empresas devem homologar, junto às duas entidades, termo de adesão à convenção coletiva da categoria.]

O presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, lembra que a decisão sobre feriados fica a cargo dos empresários, desde que adotem as normas de proteção aos direitos dos comerciários previstas no instrumento coletivo.

“Com o termo de adesão, as empresas reforçam seu compromisso com as determinações referentes ao trabalho dos empregados em datas e horários especiais”, destaca.

Braulio Rezende reitera que o termo necessita de validação tanto no sindicato patronal quanto no laboral. Ele considera o acordo com o Sindicato dos Empregados fundamental para resguardar o comércio, particularmente em meses como novembro, com três feriados.

“O fechamento das lojas em vários dias prejudica o desempenho do nosso setor e a economia do município. Já o funcionamento ajuda os empresários e contribui para a atividade turística na cidade”, comenta.

Também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Braulio informa que as empresas obtêm o modelo do termo de adesão por meio de um link na bio do Instagram conjunto da CDL e do Sincomércio.

A convenção coletiva de Nova Friburgo abrange ainda as empresas do comércio situadas nos municípios de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro.