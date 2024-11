Com o subtema "O Reino de Noel", a festa de Natal de Nova Friburgo busca resgatar o espírito de união e celebração, ao mesmo tempo em que promove um turismo de experiência única e inesquecível - divulgação

Publicado 29/11/2024 07:12

Nova Friburgo, um dos destinos mais charmosos da Serra Fluminense, se prepara para mais uma edição da tradicional festa natalina do município. Entre os dias 29 de novembro de 2024 e 5 de janeiro de 2025, o evento "Um Encanto de Natal" promete uma temporada repleta de magia, emoção e experiências únicas para friburguenses e turistas de todas as idades.



Com o subtema "O Reino de Noel", a festa de Natal de Nova Friburgo busca resgatar o espírito de união e celebração, ao mesmo tempo em que promove um turismo de experiência única e inesquecível. A proposta é unir a tradição natalina à segurança e à atmosfera acolhedora, características que fazem da cidade uma referência em todo o estado. A principal atração será o desfile natalino, que transformará a principal avenida de Nova Friburgo em um espetáculo a céu aberto. O desfile acontecerá em quatro apresentações, nos dias 7, 14, 21 e 22 de dezembro. Além disso, a cidade contará com decoração natalina e iluminação especial em diversos pontos, criando um encantador circuito de Natal.



Outro evento de grande sucesso na programação é a encenação teatral, que neste ano se intitula “A Missão da Estrela Guia” e será apresentada nos dias 29 de novembro, 6, 13, 19, 20 e 23 de dezembro, em frente à sede da Prefeitura.



Organizada pela Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, com apoio da iniciativa privada, a 4ª edição do evento transformará a cidade em um cenário de contos de fadas. A programação diversificada e gratuita abrange várias regiões do município, incluindo os bairros centrais e os distritos de Lumiar, São Pedro da Serra, Amparo, Riograndina, Conselheiro Paulino, além dos populares bairros de Olaria e São Geraldo.







29/11 (sexta-feira)

20h - Abertura Oficial do Evento – em frente à sede da Prefeitura

20h – Teatro “A Missão da Estrela Guia” – em frente à sede da Prefeitura



30/11 (sábado)

Abertura da Vila do Noel (até 5 de janeiro de 2025) – Praça Dermeval Barbosa Moreira

18h - Esquete Presépio – Praça Getúlio Vargas



01/12 (domingo)



Abertura da Casa do Papai Noel (funcionamento de quarta a domingo, das 13h às 19h, até 23/12) - Praça Dermeval Barbosa Moreira



06/12 (sexta-feira)

18h - Esquete Presépio – Praça Getúlio Vargas

20h – Teatro “A Missão da Estrela Guia” – em frente à sede da Prefeitura



07/12 (sábado)

20h - Desfile Natalino na Avenida Alberto Braune



13/12 (sexta-feira)

18h - Esquete Presépio – Praça Getúlio Vargas

20h – Teatro “A Missão da Estrela Guia” – em frente à sede da Prefeitura



14/12 (sábado)

20h - Desfile Natalino na Avenida Alberto Braune



19/12 (quinta-feira)

18h - Esquete Presépio – Praça Getúlio Vargas

20/12 (sexta-feira)

18h - Esquete Presépio – Praça Getúlio Vargas

20h – Teatro “A Missão da Estrela Guia” – em frente à sede da Prefeitura



21/12 (sábado)

20h - Desfile Natalino na Avenida Alberto Braune



22/12 (domingo)

19h - Desfile Natalino na Avenida Alberto Braune



23/12 (segunda-feira)

18h - Esquete Presépio – Praça Getúlio Vargas

20h – Teatro “A Missão da Estrela Guia” – em frente à sededaPrefeitura