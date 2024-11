Hospital Municipal Raul Sertã em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 26/11/2024 13:45

Dando continuidade ao projeto de recuperação e revitalização do Hospital Municipal Raul Sertã, a Prefeitura de Nova Friburgo, através das secretarias de Saúde e Obras, iniciou a reforma de mais uma enfermaria da unidade.

Os pacientes que estavam no espaço foram transferidos para a enfermaria 104, que já havia sido totalmente recuperada anteriormente, esvaziando o local para receber novas instalações elétricas, tubulações, recuperação das paredes e troca do piso.

Ao término da reforma, a enfermaria será equipada e estará pronta para voltar a receber os usuários. Com isso, outro espaço que ainda não passou pelas melhorias também será esvaziado para recebê-las.

Além disso, outras intervenções também estão acontecendo dentro da unidade, como a reforma do setor de raio-x, banheiros, central de internação, galpão de resíduos, entre outros. Todas as melhorias irão resultar em um espaço totalmente revitalizado que levará mais dignidade e conforto a pacientes, acompanhantes e funcionários do hospital.