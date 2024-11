Fundação tem como sede uma das mais antigas construções de Nova Friburgo: o solar da família Clemente Pinto, localizado na Praça Getúlio Vargas, no Centro - Reprodução Site Fundação

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro - SECECRJ reconheceu a Fundação D. João VI como um espaço museológico no estado do Rio de Janeiro, ao inscrever a instituição no Cadastro Fluminense de Museus. O certificado foi recebido pelo presidente Luiz Fernando Dutra Folly, no dia 8 de novembro de 2024.

Essa importante conquista veio após uma visita da da superintendente de Museus da SECECRJ, Lucienne Figueiredo, à Fundação no dia 16 de outubro. Na ocasião, Lucienne visitou a exposição "A Pequena Alemanha" e conheceu os esforços empregados em prol da criação de um espaço museológico na sede, que fica na Praça Getúlio Vargas, no Centro.

Diante do trabalho realizado, Durante a cerimônia de 15 anos da Fundação, a superintendente comentou: “Testemunho a existência de uma instituição pública comprometida com o desenvolvimento cultural de Nova Friburgo, demonstrada pelo seu presidente Luiz Folly e sua equipe. Todos, sem exceção, com olhos brilhantes motivados pelo fazer com prazer e compromisso. Isso é só o começo do Museu! E digo um começo muito bem sedimentado, na pesquisa, na preservação, na comunicação, pilares fundamentais para a continuidade e consolidação do museu.”

Segundo a Prefeitura, o reconhecimento legitima uma trajetória de muitos anos dedicados a pensar um museu para Nova Friburgo. Este sonho antigo nasceu com a ex-funcionária e museóloga Lilian Barretto e enfim, está ganhando forma. A inclusão da Fundação Dom João VI no Cadastro Fluminense de Museus foi um presente antecipado para a instituição, que completa 15 anos neste mês de dezembro.