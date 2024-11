De 20 a 22 de dezembro, a partir das 19h, o Natal Sesc contemplará a Capela Santo Antônio, na Praça do Suspiro, com mapping, projeção de luz e imagens na fachada. - divulgação

Publicado 28/11/2024 15:57

Com apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), o Sesc RJ vai realizar neste ano, mais uma vez, projeto em Nova Friburgo para celebração do Natal, que terá início no próximo sábado, 30. A cidade receberá decoração especial, apresentação de orquestra, visita de Papai Noel, mapping e um animado cortejo pelas ruas, entre outras atrações.

Braulio Rezende, presidente do Sincomércio, acredita que o Natal Sesc já se consolidou como importante item do calendário de eventos de Nova Friburgo.

“O Sesc RJ vem nos brindando com seu projeto natalino, que inclui excelente programação cultural e de lazer durante o mês de dezembro. Em 2024, estamos certos de que a impecável organização e as promoções de qualidade do Sesc tendem a superar de novo nossas expectativas”, observa.

A Praça Dermeval Barbosa Moreira abrigará árvore de Natal de 23 metros de altura com ponteira luminosa, a ser inaugurada no dia 30. De acordo com o Sesc RJ, a árvore contará com microlâmpadas, mangueiras e canhões de LED, projetores de LED horizontal e mini-estrobos, tudo sincronizado por um sistema computadorizado. Trata-se de um software desenvolvido e fabricado na Alemanha para controlar espetáculos

de grande porte, como a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, musicais da Broadway e turnês da cantora Madonna e de grupos de rock como U2 e The Police.

A decoração envolverá o Nova Friburgo Country Clube, um dos principais espaços da cidade, com abertura também no dia 30. O pórtico de entrada exibirá banner do projeto; os jardins e a ilha ganharão iluminação, presépio e elementos instagramáveis, que remetem a uma bola natalina e a uma caixa de presente, para que moradores e turistas registrem suas selfies.

Em 21 de dezembro, Nova Friburgo recepcionará a Casa do Papai Noel do Sesc, a reboque de um caminhão iluminado, que percorrerá a cidade e ficará estacionado das 16h às 20h na Praça Getúlio Vargas. Ali, o público poderá tirar fotos gratuitas com Papai Noel e conhecer a faceta sustentável do lar do Bom Velhinho no Sesc: telhado montado com 18 placas solares, que totalizam 900 watts de captação de energia solar.



Ainda em 21 de dezembro, a partir das 15h, o Churumello Circus procederá a um cortejo natalino na saída do Friburgo Shopping em direção à Avenida Alberto Braune. O grupo promete agradar a todos com uma mistura de músicas natalinas, circo e muita diversão.

Para coroar o clima de encantamento, de 20 a 22 de dezembro, a partir das 19h, o Natal Sesc contemplará a Capela Santo Antônio, na Praça do Suspiro, com mapping, projeção de luz e imagens na fachada.

Braulio Rezende destaca que, além de alegrar e embelezar a cidade, o projeto do Sesc, assim como aconteceu em anos anteriores, favorecerá a economia de Nova Friburgo.

“Junto com os shows patrocinados pela Prefeitura, o Natal Sesc contribuirá para movimentar nosso comércio e atividades como serviços e turismo”, comenta o presidente do Sincomércio.