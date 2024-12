Na ocasião também foi apresentado o Plano de Autoproteção Comunitária, que visa instruir e preparar as comunidades para casos de eventos climáticos - Divulgação

A Defesa Civil de Nova Friburgo apresentou na última quarta-feira (27), no auditório da Oficina Escola, no prédio do Antigo Fórum, na Praça Getúlio Vargas, no Centro, a 4a edição do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (Plancon) de Nova Friburgo. O documento estabelece os protocolos e procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos, direta ou indiretamente, na resposta às emergências e desastres causados por condições climáticas adversas, em especial às chuvas intensas. O objetivo é reduzir os danos e prejuízos decorrentes do desastre e restabelecer a normalidade no menor prazo possível, agindo sob duas premissas: gestão de risco, com prevenção, mitigação e preparação; e gestão de desastre, com socorro e recuperação.



Na ocasião também foi apresentado o Plano de Autoproteção Comunitária, que visa instruir e preparar as comunidades para casos de eventos climáticos. Durante a reunião, foi feita a entrega simbólica do manual que contém as informações e orientações aos representantes comunitários que estavam presentes: Amparo, Duas Pedras, Jardim Califórnia, Três Irmãos, Granja Spinelli e São Jorge. A iniciativa simboliza o início de um trabalho entre as comunidades e a Defesa Civil de Nova Friburgo que será aperfeiçoado com as contribuições dos moradores destas e outras áreas.



Participaram do encontro o secretário municipal de Defesa Civil, major BM Evi Gomes da Silva; o subsecretário municipal de Defesa Civil, major Couto; o coordenador operacional da Defesa Civil, 1º Tenente BM Luciano Luiz da Silva; o chefe do setor de Monitoramento, Alerta e Alarme, subtenente Jailton Schumacker; o engenheiro civil e geotécnico da Defesa Civil, Luiz Gustavo de Oliveira Martins; outros titulares e representantes de secretarias municipais e estaduais, além da promotora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Dra. Simone Gomes; o vereador Professor André; representantes da Defesa Civil Estadual; de empresas concessionárias; das Forças Armadas e de núcleos comunitários.



“Eu estava aqui em 20211 e sei o quanto evoluímos de lá para cá em todos os sentidos. O Brasil não tinha a cultura de prevenção. Muito menos de ação. Nós batíamos cabeça sem saber exatamente o que fazer em 2011, foi algo inédito pra todos nós”, relembrou a promotora do MPRJ, Dra. Simone Gomes, ao salientar a importância de iniciativas como a elaboração do Plancon e o constante diálogo entre os entes público e privado.

Em que consiste o Plancon



O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto.



Com o Plancon é possível estabelecer também as ações e responsabilidades aos órgãos envolvidos na resposta às emergências e desastres para chuvas intensas, recomendando e padronizando os aspectos relacionados ao monitoramento para emissão dos níveis de vigilância, observação, atenção, alerta e alerta máximo, tal como na resposta, incluindo as ações de socorro, assistência e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes do desastre e restabelecer a normalidade no menor prazo possível.



O documento foi desenvolvido a partir da análise das avaliações e mapeamentos de risco efetuados e dos cenários de risco identificados como prováveis e relevantes, caracterizados como hipóteses de desastres. Para isso foram utilizadas estatísticas da própria Secretaria Municipal de Defesa Civil e relatórios de análises de riscos do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), relatórios da Gerência de Geomática (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e da Geologia e Estudos Ambientais Ltda. (Regea).



Monitoramento e comunicação



É importante destacar que Nova Friburgo conta com um eficiente sistema de monitoramento alerta e alarme, com 36 sirenes espalhadas em 24 bairros e distritos da cidade. A cidade também conta com 45 pluviômetros, instrumentos utilizados para medir a quantidade de chuva, cuja precipitação é apresentada em milímetros e são de extrema utilidade no monitoramento, auxiliando na tomada de decisões.



A Defesa Civil reforça que a população friburguense deve ficar atenta aos avisos meteorológicos e aos alertas emitidos pelos órgãos oficiais. Em caso de acionamento das sirenes, a população deve se dirigir ao ponto de apoio mais próximo de sua residência ou para um abrigo seguro - Nova Friburgo conta com cerca de 70 pontos de apoio.



Também há o sistema de alerta via SMS para usuários cadastrados no sistema (de qualquer operadora). Para se cadastrar e receber avisos e alertas de chuvas fortes por SMS basta enviar um SMS para o número 40199 e, no campo da mensagem, escrever o CEP de onde mora. Comunicação simples, rápida e eficaz.



O Município também conta com a valiosa contribuição do Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) de Amparo e Duas Pedras, que reúnem voluntários e funcionam como elo entre a comunidade e a Defesa Civil, com o objetivo de reduzir desastres e de promover a segurança da população, informando, organizando e preparando a comunidade local para minimizar os desastres e dar pronta resposta aos mesmos, buscando reduzir ao máximo a intensidade dos danos e prejuízos consequentes.



A Defesa Civil pretende implantar o maior número possível de Nupdec's, tendo como principais localidades a serem contempladas: Campo do Coelho, Cardinot, Cônego e Cascatinha, Córrego D’antas, Floresta, Granja Spinelli, Jardim Califórnia, Jardinlândia, Lazareto, Lumiar, Mury, Prainha e Conquista, Riograndina, Ruy Sanglard, Salinas, São Jorge e Três Irmãos, Terra Nova, Vilage, Cordoeira (radioamadores), profissionais especialistas e jipeiros. Para isso, os membros de cada Nupdec serão capacitados com noções básicas de Defesa Civil, percepção de riscos, primeiros socorros, educação ambiental e atendimento a acidentes domésticos.



Em caso de emergências, a Defesa Civil de Nova Friburgo pode ser acionada pelo telefone 199.