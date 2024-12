Vacinação antirrábica protege animais e previne a raiva, uma doença letal que pode afetar humanos - Foto: Ilustração

Publicado 12/12/2024 08:39

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde e do setor de Vigilância Ambiental, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, darão prosseguimento no próximo sábado (14), à campanha de vacinação antirrábica, em sete localidades do Município.

As equipes de vacinação estarão no próximo sábado, 14 de dezembro, no horário das 9h às 16h, na Creche Municipal Padre Luiz Pecci, no distrito de Conselheiro Paulino; na Escola Municipal Lafayete Bravo Filho, no bairro Floresta; na Escola Municipal Ernesto Tessarolo, no Alto do Floresta; na Escola Municipal Izabel Gomes Siqueira, no Parque das Flores; na Escola Municipal Pastor Schulupp; na Estratégia de Saúde da Família do distrito de Riograndina; e na Estratégia de Saúde da Família do Terra Nova.

Os tutores devem levar a carteirinha de vacinação de seus animais. A Vigilância em Saúde Ambiental também orienta que os tutores levem seus pets em coleiras, em caixas transportadoras (para animais reativos à vacinação) e que utilizem focinheiras em cães com problemas de interação com outros animais. Caso os tutores queiram fazer a aplicação em seus animais em domicílio, devem levar um isopor com gelo para o transporte adequado da vacina.